Владелец тг-канала “Джокер” Кравец продолжает терроризировать бизнес: экс-нардеп Мосийчук

В своем недавнем расследовании журналисты hromadske показали, как живет владелец Telegram-канала “Джокер”, который якобы находится под "кураторством" Офиса президента. О “деятельности” владельца канала Романа Кравца рассказал экс-нардеп Игорь Мосийчук, который также записал видеообращение, сообщает портал “Комментарии”.

Фото из открытых источников

Игорь Мосийчук сообщил, что админ тг-канала Роман Кравец вместе Сеяром Куршутовым якобы решил его пошантажировать. Для этого они атаковали владельца компании “Арбер”, где работает теща экс-нардепа.

Также Мосийчук отмечает, что уже пообщался с руководством Бюро экономической безопасности, но там уверили, что “на Кравца не работают”. Однако, по мнению экс-нардепа, факты говорят об обратном. Как только в СМИ появилась информация в отношении руководства БЭБ, а именно Ткачука, который совершил ДТП, сбив молодую девушку и оставив ее без ног, сразу появился Кравец с пиаром Ткачука и компании, пытаясь все уладить.

В прошлом месяце Мосийчук опубликовал пост о том, что после отъезда Госсекретаря США Энтони Блинкена Офис президента дал задание главам фракции “Слуга народа” почистить списки от разных "сомнительных элементов". Под эту “чистку” попадает 153-й номер в списках Слуг народа, админ тг-канала “Джокер” Роман Кравец.

Напомним, американская табачная компания Philip Morris International (PMI) обратилась к правительству США с просьбой наложить персональные санкции на владельца телеграмм-канала “Джокер”, “Слугу народа” Романа Кравца и представителей нескольких правоохранительных структур, якобы задействованных в схеме по рейдерству компании.

После публикаций в СМИ о “деятельности” Кравца, он “пропал с радаров”, но, возможно, снова “взялся за старое”.

По данным OBOZ.UA, на этот раз целью “Джокера” стали владельцы компаний X-park — Юрий Зозуля и Париматч Эдуард Швиндлерман. Журналисты также напомнили, что ранее о шантаже сообщал сервис заказа такси Uklon и другие компании.

А в описании канала “Джокер” даже указан “прайс” — реклама стоит от 67 500 долл., стоп на публикацию от 489 000 долл., а удаление публикации от 33 600 долл.”, — пишут журналисты.

Масштабы “деятельности” стали настолько большими, что Роману Кравцу посвятили отдельную страницу на Википедии на нескольких языках.

