Виталий Портников в прямом эфире заставил россиянку признать исторические факты: что произошло

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Черновалова Кристина
В недавнем прямом эфире на YouTube-канале "Фейгин Live" украинский журналист Виталий Портников и российская публицистка Юлия Латынина обсуждали имперское наследие России. Дискуссии повлекла за собой значительный резонанс среди зрителей и пользователей социальных сетей.
Портников поставил на место российскую журналистку
Латынина утверждала, что изображение россиян как "генетических имперцев" является частью украинской "военной пропаганды", однако Портников решительно отклонил этот тезис, отметив автономную идентичность украинцев, отказавшихся ассимилироваться под московское влияние.
Владимир Вятрович, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, с энтузиазмом отозвался на эту дискуссию.
Также по этой теме высказался Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента Украины, который отметил роль Портникова как значимого голоса в интеллектуальных дебатах, однако критически оценил подходы Латыниной и Фейгина.
Реакция в социальных сетях была широкой и разнообразной, подчеркивая актуальность и значимость обсуждаемых вопросов. Отметим, что даже среди россиян прозвучали стыд за попытки Латыниной защитить имперские нарративы, поддерживая желание Украины к справедливости и самоидентификации.
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