В недавнем прямом эфире на YouTube-канале "Фейгин Live" украинский журналист Виталий Портников и российская публицистка Юлия Латынина обсуждали имперское наследие России. Дискуссии повлекла за собой значительный резонанс среди зрителей и пользователей социальных сетей.

Портников поставил на место российскую журналистку

Латынина утверждала, что изображение россиян как "генетических имперцев" является частью украинской "военной пропаганды", однако Портников решительно отклонил этот тезис, отметив автономную идентичность украинцев, отказавшихся ассимилироваться под московское влияние.

"Те, кто не принимали имперскую идентичность, всегда страдали и были преследованы," сказал Портников, добавляя, что аналогичная судьба постигла и многие другие народы, включая евреев. Он также вспомнил о жестоких исторических событиях, таких как уничтожение Батурина во времена Петра I и трагедию в Буче, что является яркими примерами имперской агрессии.

Владимир Вятрович, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, с энтузиазмом отозвался на эту дискуссию.

"Когда украинский интеллектуал демонстрирует превосходство над русским – это всегда вызывает восторг."

Также по этой теме высказался Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента Украины, который отметил роль Портникова как значимого голоса в интеллектуальных дебатах, однако критически оценил подходы Латыниной и Фейгина.

Реакция в социальных сетях была широкой и разнообразной, подчеркивая актуальность и значимость обсуждаемых вопросов. Отметим, что даже среди россиян прозвучали стыд за попытки Латыниной защитить имперские нарративы, поддерживая желание Украины к справедливости и самоидентификации.