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Видео украинского блогера привело к уголовному делу: что случилось

Блогер обучал сопротивлению правоохранителям

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Чернигове правоохранительные органы задержали местного блогера, известного в интернете под псевдонимом "Обычный парень". Григорий, автор YouTube-канала с числом подписчиков около восьми тысяч, стал фигурантом уголовного дела.

Видео украинского блогера привело к уголовному делу: что случилось

Скандальное задержание в Чернигове: блогер обучал сопротивлению правоохранителям. Фото Суспильне Чернигов

По данным источников в полиции, в рамках обвинения против блогера выдвинуты серьезные обвинения в распространении видеоматериалов, в которых он детализировано описывает методы физического сопротивления работникам ТЦК. Методы, предложенные блогером, включают использование таких предметов, как молоток, заточенная монета, камни, песок, бензин, арматура, перец, соль и лимонная кислота.

Один из видеороликов, опубликованный 21 июля 2023 года и набравший свыше 27 тысяч просмотров, представляет собой пособие, в котором Григорий демонстрирует, как применять эти "подручные средства" для сопротивления. Другой ролик, вышедший 25 августа прошлого года и просмотренный более 10 тысяч раз, содержит инструкции по использованию заточенной монеты в качестве оружия самообороны.

Задержание блогера произошло в соответствии с особым режимом уголовного производства, установленным в условиях военного положения, по статье 615 КПК. Суд по выбору меры пресечения назначен на 26 апреля. В случае признания его виновным, Григорию может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко предоставил эксклюзивное интервью для издания "Telegraf" и рассказал, что количество легкомысленных блоггеров в Украине, опрометчиво использующих свое влияние в сети, значительно уменьшилось. За последнее время власти Украины активно работают над идентификацией и привлечением к ответственности тех, кто распространяет потенциально вредоносный контент.



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Источник: https://www.unian.net/incidents/v-chernigove-zaderzhali-blogera-kotoryy-uchil-kak-otbivatsya-ot-tck-12616485.html
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Обсуждения

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Іван Сірко

сегодня, 14:54

українська влада фашисти так як і кацапська різниці немає!!! буду бити на повал тцк, мвс і всих хто мене зачепить!!!


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