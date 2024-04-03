Число легкомысленных блоггеров в Украине снизилось: в чем причина

Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко предоставил эксклюзивное интервью для издания "Telegraf" и рассказал, что количество легкомысленных блоггеров в Украине, опрометчиво использующих свое влияние в сети, значительно уменьшилось. За последнее время власти Украины активно работают над идентификацией и привлечением к ответственности тех, кто распространяет потенциально вредоносный контент.

Легкомыслящих блоггеров в Украине уже стало меньше - заместитель главы МВД

"Сейчас легкомысленных пользователей, желающих что-то транслировать значительно уменьшилось. А остающиеся – единичные случаи, их устанавливают и привлекают к ответственности", — сказал он.

Тимченко отметил, что уменьшение количества таких блоггеров явилось результатом роста их осознанности последствий распространения опасной информации. Он подчеркнул, что в большинстве случаев речь идет не о злонамеренных намерениях, а скорее о недостатке ответственности и желании набрать популярность любой ценой. Замминистра внутренних дел также выразил убеждение, что после многочисленных случаев привлечения к ответственности блоггеры стали более осмотрительными в своих публикациях.

Служба безопасности Украины выполняет сложную работу, документируя и проводя расследование действий блоггеров, которые могут работать в пользу враждебных государств. Однако Тимченко подчеркнул, что основная масса случаев связана именно с легкомыслием, а не сознательной изменой.

"Сейчас, когда большое количество блоггеров привлечены к ответственности, они уже хорошо понимают последствия такой популярности и распространения их контента. В целом же каждый украинец должен осознавать, что все мы сегодня, к сожалению, живем в войне, учитывать риски и понимать возможные последствия своих действий", — считает замминистра.