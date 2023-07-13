Верещук ответила на скандальные заявления Уоллеса: мы не Netflix

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отреагировала на скандальные заявления британского министра обороны, требовавшего выражать больше благодарности от Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Фото из открытых источников

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес отреагировал на критику Зеленского в отношении НАТО. Президент Украины отметил абсурдность членов альянса, которые не дали четких временных рамок для вхождения страны в НАТО.

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Уоллес, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, попросил быть более благодарной Украину и вспомнил, как приехал в Киев в 2022 году. После 11 часов дороги британскому политику вручили список оружия, которое необходимо для Украины. На это Уоллес заявил, что "вы знаете, мы не Amazon",

На скандальное заявление британского политика ответила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Если НАТО не Amazon, то и мы не Netflix", — написала Верещук и добавила, что "чего и почему они боятся решать им".

Несмотря на это, Ирина Верещук указала, что если убрать эмоции, то от НАТО Украина получила максимум на это время. Вице-премьер указывает, что Украина будет "делать свое" и отвоюет свою землю и свободу. Кроме того, Верещук считает, что вступление Украины в НАТО неизбежно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки Бена Уоллеса и попросил Резникова поблагодарить.

Также "Комментарии" писали о польском президенте Анджее Дуде, который считает, что Украина разочарована окончательным заявлением НАТО из-за отсутствия четкого графика вступления в альянс.



