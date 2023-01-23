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Вениславский заявил о перекручивании фактов в расследовании по закупкам питания Минобороны

По словам Вениславского, на заседании комитета стало ясно, что опубликованная в СМИ информация была перекручена

сегодня, 18:50
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Автор:

Лиля Воробьева

В расследовании относительно якобы завышенных цен на продукты в закупках Минобороны перекрутили факты. Об этом по итогам заседания оборонного Комитета ВР рассказал нардеп Федор Вениславский, передает УНН .

Вениславский заявил о перекручивании фактов в расследовании по закупкам питания Минобороны

Федор Вениславский (фото из открытых источников)

По словам народного избранника, на заседании комитета присутствовали министр обороны Алексей Резников и его заместитель Вячеслав Шаповалов. После их доклада стало ясно, что опубликованная в СМИ информация была перекручена.

"Судя по той информации, которую предоставили членам комитета, есть определенное перекручивание и передергивание фактов в информации, обнародованной в СМИ. Дело в том, что министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих", – отметил Вениславский.

Нардеп рассказал, что члены оборонного комитета планируют поехать на склады и производственные базы компании-поставщика, чтобы убедиться, что она не фиктивна. Вместе с тем на комитете Временную следственную комиссию из-за скандала в СМИ не создавали.

“Ответы были даны. На сколько они убедительны – будем для себя еще выяснять. Но в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось все”, — добавил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны прокомментировали закупку услуг питания по завышенным ценам . В ведомстве заверили, что для них приоритетом была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих. Отмечается, что министр обороны Алексей Резников лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год. представителей НАБУ и ДБР.


 



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/2012524-zloschasni-yaytsya-venislavskiy-zayaviv-pro-perekruchuvannya-faktiv-u-rozsliduvanni-schodo-zakupok-kharchuvannya-minoboroni
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