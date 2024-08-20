"Лучше бы он сдох": вдова "Да Винчи" рассказала о травле со стороны поклонников Порошенко



















Вдова героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала, что ее муж Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" не принял бы помощь от бывшего президента Петра Порошенко. Михайлова объяснила это тем, что поклонники Порошенко критиковали Дмитрия Коцюбайла за награду, которую он получил из рук Владимира Зеленского.

Вдова "Да Винчи" Алина Михайлова. Фото из открытых источников

Алина Михайлова в интервью LIGAnet рассказала об угрозах, поступавших Дмитрию Коцюбайлу и его семье от поклонников лидера "Евросолидарности".



"При жизни "Да Винчи" принял бы помощь от фонда Петра Алексеевича? Нет, я могу сказать это искренне и откровенно. Этого не было бы. "Да Винчи" очень сильно эмоционально принял весь этот "трэш" происходивший на тот момент с ним. Из-за того, что желали "Да Винчи" именно сторонники 5-го президента, когда "Да Винчи" взял награду Героя Украины от Зеленского", – рассказывает Алина Михайлова.

По словам вдовы, после получения награды из рук Президента, на "Да Винчи" и его семью посыпались проклятия и угрозы.



"На тот момент угрожали семье Дмитрия, его сестрам, его маме те люди которые говорили: лучше бы он сдох, чем получил эту награду". У него было отчаяние, у него было непонимание почему так к нему относятся люди за которых он воюет столько лет" — отмечает вдова "Да Винчи".

Как сообщалось, Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 в боях близ Бахмута, ему было 27 лет. Возле него разорвалась минометная мина, один из обломков попал в шею. 10 марта 2023 года на киевском Майдане Незалежности собрались тысячи военных и гражданских, которые пришли провести "Да Винчи" в последний путь.