"Лучше бы он сдох": вдова "Да Винчи" рассказала о травле со стороны поклонников Порошенко

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Slava Kot
Вдова героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала, что ее муж Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" не принял бы помощь от бывшего президента Петра Порошенко. Михайлова объяснила это тем, что поклонники Порошенко критиковали Дмитрия Коцюбайла за награду, которую он получил из рук Владимира Зеленского.
Вдова "Да Винчи" Алина Михайлова. Фото из открытых источников
Алина Михайлова в интервью LIGAnet рассказала об угрозах, поступавших Дмитрию Коцюбайлу и его семье от поклонников лидера "Евросолидарности".
По словам вдовы, после получения награды из рук Президента, на "Да Винчи" и его семью посыпались проклятия и угрозы.
Как сообщалось, Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 в боях близ Бахмута, ему было 27 лет. Возле него разорвалась минометная мина, один из обломков попал в шею. 10 марта 2023 года на киевском Майдане Незалежности собрались тысячи военных и гражданских, которые пришли провести "Да Винчи" в последний путь.
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