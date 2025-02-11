В ВР готовятся обжаловать в суде закупку российского оборудования для ХАЭС

Блокирующие постановления не изменят ситуацию по законопроекту о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС, но есть возможность подать иск в Конституционный суд из-за нарушения регламента Верховной Рады. Об этом в интервью Укринформу заявила Инна Совсун, глава подкомитета по адаптации законодательства Украины к стандартам Европейского Союза комитета ВР по энергетике.

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"Я уверена, что блокирующие постановления будут, но не получат достаточного количества голосов. Это не изменит ситуацию. Представление в Конституционный суд остается возможным вариантом", — отметила она.

Совсун подчеркнула, что законопроект о закупке оборудования для достройки ХАЭС был принят с нарушениями регламента. Она напомнила, что на этапе первого чтения этот законопроект имел совсем другие положения, не относящиеся к достройке станции.

"В таких случаях есть основания для нарушения регламента, и можно подавать иск в Конституционный суд для отмены этого закона", — добавила она.

Однако депутат отметила, что для рассмотрения представления нужно время, и закупка оборудования может быть осуществлена до того, как этот вопрос будет рассмотрен.

Напомним, 11 февраля Верховная Рада поддержала закупку у Болгарии оборудования российского производства для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС. Эти изменения были внесены в законопроект №11392, который в первую очередь преследовал цель упрощения доступа к электросетям для бизнеса, но во втором чтении эти положения были исключены.

Портал "Комментарии" писал, что энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС будут работать на ядерном топливе, которое будет поставлять американская компания Westinghouse, аналогично остальным атомным электростанциям Украины. Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом", опровергая появившиеся в сети недавние фейки.