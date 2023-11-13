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В Ужгороде посреди ночи работники ТЦК мобилизовали водителя автобуса: подробности

Работники ТЦК схватили водителя автобуса, который перевозил детей на соревнования и отправили его в военкомат.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Около 1:30 ночи водителя автобуса, перевозившего детей на соревнования из Винницы в Ужгород, схватили сотрудники ТЦК и вместе с полицией и отправили на прохождение комиссии в военкомат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление журналиста Виталия Павловского.

В Ужгороде посреди ночи работники ТЦК мобилизовали водителя автобуса: подробности

В Ужгороде мобилизовали водителя автобуса, перевозившего детей. Фото из открытых источников

Как рассказывает Виталий Павловский, водитель автобуса "Икарус" совершал рейс из Винницы в Ужгород. Автобус перевозил детей для участия во Всеукраинских соревнованиях по Теквондо.


Водитель этого автобуса заночевал в местном отеле, в который около 1:30 ночи пришли работники ТЦК и полиции и забрали водителя в военкомат.

"Объяснение, что он единственный водитель с группой спортсменов сборной Украины, им не аргумент! Всех на ночную комиссию в военкомат!", — пишет Павловский.

По словам журналиста, водителя после прохождения комиссии не отпускают и вручили "хороший военный билет" в Чернигов.

"Должны ли наши дети теперь из тренировочного зала пешком идти в гостиницу в другом городе… а питание? Что это за такое отношение к детям, к украинцам?? А что повестка на отправку на сборы, через 2..3 дня из Винницы, уже не является вариантом?", — выражает возмущение ситуацией Виталий Павловский и добавляет, "мы же не решаем".

Глава Винницкой ОГА пообещал заняться транспортировкой детей, а перевозчик готовит другого водителя. Однако ключи от автобуса, припаркованного у гостиницы, где работники ТЦК забрали водителя, находятся в военкомате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение ВЛК о пригодности к мобилизации можно обжаловать: два варианта.

Также "Комментарии" писали, сколько дел по ТЦК и ВЛК передали в суд.



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Источник: https://www.facebook.com/vinshina/posts/3591207881151850
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