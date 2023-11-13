В Ужгороде посреди ночи работники ТЦК мобилизовали водителя автобуса: подробности

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Slava Kot
Около 1:30 ночи водителя автобуса, перевозившего детей на соревнования из Винницы в Ужгород, схватили сотрудники ТЦК и вместе с полицией и отправили на прохождение комиссии в военкомат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление журналиста Виталия Павловского.
В Ужгороде мобилизовали водителя автобуса, перевозившего детей. Фото из открытых источников
Как рассказывает Виталий Павловский, водитель автобуса "Икарус" совершал рейс из Винницы в Ужгород. Автобус перевозил детей для участия во Всеукраинских соревнованиях по Теквондо.
Водитель этого автобуса заночевал в местном отеле, в который около 1:30 ночи пришли работники ТЦК и полиции и забрали водителя в военкомат.
По словам журналиста, водителя после прохождения комиссии не отпускают и вручили "хороший военный билет" в Чернигов.
Глава Винницкой ОГА пообещал заняться транспортировкой детей, а перевозчик готовит другого водителя. Однако ключи от автобуса, припаркованного у гостиницы, где работники ТЦК забрали водителя, находятся в военкомате.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение ВЛК о пригодности к мобилизации можно обжаловать: два варианта.
Также "Комментарии" писали, сколько дел по ТЦК и ВЛК передали в суд.
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