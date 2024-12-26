В Украине планируют провести масштабную проверку лиц, получивших статус инвалидов

В Украине планируют провести масштабную проверку лиц, получивших статус инвалида за последние три года. Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко. Он подчеркнул, что такая инициатива связана с необходимостью выявления незаконно оформленных инвалидностей, количество которых может достигать десятков тысяч.

Оформление инвалидности. Фото: 24 Канал

По словам Горбенко, около 300 тысяч граждан получили инвалидность с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Организация проверки такого количества лиц является сложной задачей, которая, по оценкам депутата, может занять около двух лет.

"Мы не можем создать достаточное количество экспертных групп, чтобы ежедневно проверять тысячу людей. Но эту задачу необходимо выполнить", – заявил он в эфире программы "Вечер. Live".

Горбенко отметил, что под проверку попадут преимущественно случаи, где есть подозрение на мошенничество. В частности, речь идет о ситуациях, когда документы об инвалидности могли быть сфальсифицированы.

"Например, если у мужчины нет конечности, проверка ему не нужна. Но если есть протезы или рентгеновские снимки, сделанные другим человеком, это уже вопрос для проверки", — добавил депутат.

По его мнению, уже в первый год подобных проверок могут выявить до 75-80% случаев мошенничества.

Ранее в Украине распустили Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) из-за ряда коррупционных скандалов, разоблачивших серьезные нарушения в системе установления инвалидности. В настоящее время вместо МСЭК создаются новые команды по оценке функционирования лиц. Ожидается, что эти команды будут более прозрачны и эффективны в своей работе.

Министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович подчеркнула, что с начала войны количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч, хотя реальная цифра может быть еще больше. Такой рост объясняется травмами, полученными в ходе боевых действий, а также вследствие других военных обстоятельств.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Родственники Юлии Тимошенко, чтобы избежать мобилизации, оформляют инвалидность и формальное сотрудничество с БФ .



