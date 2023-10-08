В тернопольском военкомате жестоко избили мобилизованных: шокирующее видео

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Slava Kot
Работники ТЦК Тернополя избили мобилизованных мужчин. Фото из открытых источников
На опубликованном видео двое мужчин в военной форме избивают мужчин, лежащих на кроватях. Пользователи в сети сообщили, что происшествия происходят в Тернопольском ТЦК.
В Тернопольском ТЦК сообщили, что выясняют детали инцидента и причины таких действий со стороны работников территориального центра комплектования. Посмотреть видео с шокирующими кадрами с избиением мужчин можно ниже:
Пресс-секретарь Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко рассказала, что по факту избиения открыто уголовное дело по части 5 статьи 426-1 УК. В этой статье говорится о превышении военным лицом своих полномочий. Также на факт избиения отреагировали в ДБР, где заявили, что внесли инцидент в Единый реестр досудебных изысканий.
На скандальное видео обратил внимание мэр Тернополя Сергей Надал. Чиновник призвал корректное отношение к мобилизованным.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.
Омбудсмен добавил, что факты нарушения прав следует сообщать и указал горячую линию 0800501720.
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