В тернопольском военкомате жестоко избили мобилизованных: шокирующее видео

Работники ТЦК Тернополя избили мобилизованных мужчин. Фото из открытых источников

На опубликованном видео двое мужчин в военной форме избивают мужчин, лежащих на кроватях. Пользователи в сети сообщили, что происшествия происходят в Тернопольском ТЦК.

В Тернопольском ТЦК сообщили, что выясняют детали инцидента и причины таких действий со стороны работников территориального центра комплектования. Посмотреть видео с шокирующими кадрами с избиением мужчин можно ниже:

Пресс-секретарь Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко рассказала, что по факту избиения открыто уголовное дело по части 5 статьи 426-1 УК. В этой статье говорится о превышении военным лицом своих полномочий. Также на факт избиения отреагировали в ДБР, где заявили, что внесли инцидент в Единый реестр досудебных изысканий.

На скандальное видео обратил внимание мэр Тернополя Сергей Надал. Чиновник призвал корректное отношение к мобилизованным.

"Ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю о корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными", — заявил Надал.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.

"Из СМИ и соцсетей увидел кадры с избиением мобилизованных. Так не должно быть! По этому факту начинаем проверку для того, чтобы установить обстоятельства нарушения прав человека", — подчеркнул Любинец.

Омбудсмен добавил, что факты нарушения прав следует сообщать и указал горячую линию 0800501720.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об избиении работниками ТЦК мужчины во Львовской области.

Также "Комментарии" писали, появились первые последствия для майора ТЦК, избившего жену военного.