В Румынии политик "засветился" голым на онлайн-совещании (ВИДЕО)

Политик из Румынии Альберто-Иосиф Караян присоединился к рабочей видео встрече, когда был в душе. С удивлением намыленный политик, который еще и был без одежды, чуть ли не минуту старался выключить процесс съемки видео.

Альберто-Иосиф Караян почти минуту пытался выключить камеру (скриншот из видео)

Фрагмент с видеороликом был обнародован в социальных сетях. Здесь можно увидеть, что камера представителя Румынии включилась внезапно, случайно. Испуганный Караян с пеной на голове несколько раз то включал, то выключал камеру, а присутствующие на встрече смеялись над испуганным коллегой.

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Далее представитель Румынии нашел повод, чтобы не возвращаться на видео мероприятие. По его словам, у него есть проблемы с собственным самочувствием.

"У меня сильный насморк, но я не знаю, как повесить трубку", — объяснил Караян и все-таки додумался, как выйти из чата.

Через некоторое время комментарий политика появился в социальных сетях. Представитель Румынии утверждает, что "технологии все еще играют злые шутки". "К сожалению, поспешность сказалась! Извиняюсь за досадный инцидент", — заявил Караян.

По информации пресс-службы Социал-демократической партии Румынии, Альберто-Иосиф Караян написал заявление об отставке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что спортсмен предал жену на улице и попал на видео. Джо Вестерман занимался сексом с супругой друга на одной из улиц. Теперь 33-летний регбист просит прощения за то, что случилось и обвинил в своих действиях алкоголь. В сеть попало видео как регбист английской Суперлиги Джо Вестерман занимается сексом с женой своего друга прямо на улице одного из городов. После того, как скандальное видео получило огласку Вестерман извинился за свои действия.



