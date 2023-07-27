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В Ровенской области военкомы-"наркоманы" издевались и избивали своего подчиненного: появились страшные подробности

Военный хотел доложить о нарушении чиновников военкоматов во время службы

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сотрудники ГБР задержали военнослужащих Ровенского областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избивали подчиненного и издевались над коллегами. У одного военкома во время обыска обнаружили наркотики. Об этом информируют в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В Ровенской области военкомы-"наркоманы" издевались и избивали своего подчиненного: появились страшные подробности

У военкомов нашли наркотики (фото ДБР)

"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину", — сообщает пресс-служба ГБР.


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Как утверждают сотрудники ГБР, начальник Ровенского областного ТЦК лично наносил побои подчиненному военнослужащему, а другой военный чиновник, руководитель районного ТЦК весь процесс снимал на телефон.

"Во время проведения "воспитательных мероприятий" в ход пошла битая. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения", — утверждают работники ведомства.

Также отмечено, что в прошлую среду, 26 июля, сотрудники ГБР провели 6 обысков на месте работы, проживания и в автомобилях начальников упоминавшихся центров комплектования. Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один телефон является собственностью потерпевшего. По месту жительства глава Ровенского областного ТЦК найдена бита, которой избили работника военкомата.

В ГБР добавляют, что у начальника Ровенского районного ТЦК и СП были изъяты 8 пакетиков с белым веществом, это может быть амфетамин, оборудование для употребления наркотиков. Военный задержан, ему объявлено подозрение о незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главе Ровенского областного ТЦК и СП объявлено подозрение о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы. Военного чиновника тоже задержали.

Задержанным изберут меры пресечения и отстранят от должностей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российским депутатам строго запретили ездить на фронт в Украину


 



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