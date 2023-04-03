В России задержали подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского

В России задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, которая принесла статуэтку на вечер, посвященный пропагандисту Владлену Татарскому. Потом статуэтка взорвалась, убив пропагандиста. Последний на протяжении года широкомасштабной войны распространял гнусную клевету в адрес Украины и ее защитников, призывая к уничтожению украинской государственности. Об этом сообщают "Комментарии".

Дар'ю Трєпову російські силовики звинувачують у вбивсті Татарського

В данный момент, российские силовики сообщили о задержании Дарья Треповой. По их данным, она была сторонницей Навального, ее и ее мужа задерживали на антивоенном митинге. Позже она с супругом покинули Россию. Накануне взрыва в кафе, где чествовали Татарского, она придетела в Россию. Придя на вечер, она пыталась пронести статуэтку, в форме бюста Татарского в каске, но охрана ее не пустила. Тогда она обратилась к самому пропагандисту, заявив, что охрана подозревает в статуэтке взрывчатку. Когда Татарский разрешил внести подарок, он поставил его рядом с собой, затем произошел взрыв, от которого он погиб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Российские силовики опубликовали видео отрывок допроса с задержанной:

— Понимаешь, за что задержана?



— Понимаю.

— За что?

— За пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.

— А кто тебе передал эту статуэтку?

— Можно я попозже расскажу?

В переписке с подругой после взрыва Трепова утверждает, что она не знала о взрывном устройстве и ее подставили.

За убийством Татарского может стоять и Пригожин, и ФСБ, и украинская разведка, считает медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова.

Эксперты Института изучения войны (ISW) не исключают, что Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ.



