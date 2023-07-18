logo

BTC/USD

29862.25

ETH/USD

1894.95

LTC/USD

91.17

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы В России пытались поджечь Мавзолей
commentss НОВОСТИ Все новости

В России пытались поджечь Мавзолей

Житель Читы бросил бутылку с зажигательной смесью - его задержала полиция

сегодня, 16:54
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

В Москве мужчина бросил в Мавзолей Ленина на Красной площади бутылку с зажигательной смесью, передают Telegram-каналы Baza и Shot. Согласно сообщениям, злоумышленник — 37-летний Константин Стачуков из Читы — сделал это вечером 17 июля, накануне своего дня рождения. Об этом сообщают "Комментарии".

В России пытались поджечь Мавзолей

Мавзолей Ленина

Брошенная им бутылка с зажигательно смесью разбилась о брусчатку и воспламенилась. Мавзолей не пострадал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Мужчина был задержан сотрудниками МВД на месте происшествия. Пока на него было возбуждено административное дело по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции" и сегодня он будет доставлен в суд.

Мавзолей Владиимира Ленина — памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина. Первый деревянный мавзолей возвели в январе 1924 года — сразу после кончины политика, второй деревянный — в мае 1924 года. Каменный мавзолей был построен к октябрю 1930 года. При мавзолее с 1924 года существует лаборатория по сохранению тела Ленина, в ней были забальзамированы тела нескольких известных политиков разных стран.

С 1953 по 1961 год в мавзолее находился саркофаг с телом Иосифа Сталина. 30 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял решение о невозможности дальнейшего нахождения тела Сталина в мавзолее, после чего оно было захоронено в некрополе у кремлёвской стены.

С 1989 года по настоящее время ведутся споры на тему перезахоронения Ленина и закрытия мавзолея.

Тем временем, россияне равнодушно наблюдали, как тонул военный летчик.

Три страны отказались признать Россию ответственной за войну в Украине.

А Путин просит передать привет погибшим россиянам



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!