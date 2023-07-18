В России пытались поджечь Мавзолей

В Москве мужчина бросил в Мавзолей Ленина на Красной площади бутылку с зажигательной смесью, передают Telegram-каналы Baza и Shot. Согласно сообщениям, злоумышленник — 37-летний Константин Стачуков из Читы — сделал это вечером 17 июля, накануне своего дня рождения. Об этом сообщают "Комментарии".

Мавзолей Ленина

Брошенная им бутылка с зажигательно смесью разбилась о брусчатку и воспламенилась. Мавзолей не пострадал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Мужчина был задержан сотрудниками МВД на месте происшествия. Пока на него было возбуждено административное дело по статье "неповиновение законному требованию сотрудника полиции" и сегодня он будет доставлен в суд.

Мавзолей Владиимира Ленина — памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина. Первый деревянный мавзолей возвели в январе 1924 года — сразу после кончины политика, второй деревянный — в мае 1924 года. Каменный мавзолей был построен к октябрю 1930 года. При мавзолее с 1924 года существует лаборатория по сохранению тела Ленина, в ней были забальзамированы тела нескольких известных политиков разных стран.

С 1953 по 1961 год в мавзолее находился саркофаг с телом Иосифа Сталина. 30 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял решение о невозможности дальнейшего нахождения тела Сталина в мавзолее, после чего оно было захоронено в некрополе у кремлёвской стены.

С 1989 года по настоящее время ведутся споры на тему перезахоронения Ленина и закрытия мавзолея.

Тем временем, россияне равнодушно наблюдали, как тонул военный летчик.

Три страны отказались признать Россию ответственной за войну в Украине.

А Путин просит передать привет погибшим россиянам.