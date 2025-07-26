В Полтавской области гражданские сорвали отправку мобилизованных на полигон

В Полтавской области произошел серьезный инцидент, который не только нарушает закон, но и играет на руку российской пропаганде. Группа гражданских лиц насильно остановила авто с мобилизованными мужчинами, направлявшимися в учебный центр. Из-за этого часть военных исчезла, а транспорт получил повреждения.

Цивильные заблокировали авто с мобилизованными

По информации Территориального центра комплектования и социальной поддержки, случившееся вечером 25 июля около 20:00. Люди в гражданском перекрыли дорогу, остановили автомобили, в которых ехали мобилизованные, и прибегли к силовым действиям. В результате некоторые призванные исчезли в неизвестном направлении.

У этого инцидента уже есть правовые последствия. Представление по препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины направлено в Службу безопасности Украины. В то же время, в отношении самых мобилизованных, пропавших, представлены материалы в Государственное бюро расследований — речь идет о самовольном оставлении места службы или уклонении от исполнения воинской обязанности.

В ТЦК напоминают: препятствование работе ВСУ — это уголовное преступление, которое наказывается от 5 до 8 лет тюрьмы. Если же последствия таких действий приводят к смерти или серьезным потерям — срок может возрасти до 15 лет.

Отдельно подчеркивается: с момента мобилизации (т.е. после подписания приказа ТЦК) гражданин считается военнослужащим. Если он покидает место службы или не появляется на обучение, он несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом — статья 407 (самовольное оставление части) или статья 409 (уклонение от службы по симуляции, самокалечению и т.п.). В каждом случае – от 5 до 10 лет заключения.

В ТЦК отмечают: подобные действия не только вредят обороноспособности страны, но и лишают возможности фронтовиков получить ротацию. Это значит, что кто-то на передовой не дождался подкрепления и отдыха.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о провале планов РФ по продвижению на Сумщине и отметил важность действий украинских военных как на линии фронта, так и в глубине российской территории. Об этом говорится в его ежедневном обращении.