В Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с избиением женщины мужчиной в военной форме

13 мая в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в военной форме костылями бьет женщину в Одессе. Пострадавшая утверждает, что мужчина являлся представителем местного ТЦК. На инцидент отреагировали в Одесском ТЦК.



Женщина утверждает, что ее избил сотрудник ТЦК. Фото из открытых источников

Женщина по имени Антонина Токмакова в социальных сетях поделилась фото и видеоматериалами об инциденте с ее избиением. По словам женщины, она с друзьями приехала в полицейский участок, чтобы написать заявление на таксиста, который якобы опрыскал ее из перечного баллончика.

При написании заявления в отделение полиции зашел мужчина в военной форме с костылями, который по словам женщины представился сотрудником ТЦК. Как говорит Токмакова, после написания заявления их не отпускали более двух часов. Впоследствии в отделение вошли еще два человека в военной форме.

"Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную 86 "переночевать" и дальше "разбираться". Это дословно. Понятно, как "разбираться"", — отмечает женщина.

Когда ее друга должны был отвезти в военкомат, по словам женщины, ее на улице избил мужчина в военной форме костылем.

На это событие отреагировали в Одесском ТЦК.

"По факту произошедшего на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка. В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", — заявили в Одесском ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК предупредили , что за вмешательство в их работу можно попасть в тюрьму.

Также "Комментарии" писали о том, что в Одесской области мужчины в военной форме похитили несовершеннолетнего. На инцидент отреагировали в Одесском ТЦК.