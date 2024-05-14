В Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с избиением женщины мужчиной в военной форме

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Slava Kot
13 мая в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в военной форме костылями бьет женщину в Одессе. Пострадавшая утверждает, что мужчина являлся представителем местного ТЦК. На инцидент отреагировали в Одесском ТЦК.
Женщина утверждает, что ее избил сотрудник ТЦК. Фото из открытых источников
Женщина по имени Антонина Токмакова в социальных сетях поделилась фото и видеоматериалами об инциденте с ее избиением. По словам женщины, она с друзьями приехала в полицейский участок, чтобы написать заявление на таксиста, который якобы опрыскал ее из перечного баллончика.
При написании заявления в отделение полиции зашел мужчина в военной форме с костылями, который по словам женщины представился сотрудником ТЦК. Как говорит Токмакова, после написания заявления их не отпускали более двух часов. Впоследствии в отделение вошли еще два человека в военной форме.
Когда ее друга должны был отвезти в военкомат, по словам женщины, ее на улице избил мужчина в военной форме костылем.
На это событие отреагировали в Одесском ТЦК.
Также "Комментарии" писали о том, что в Одесской области мужчины в военной форме похитили несовершеннолетнего. На инцидент отреагировали в Одесском ТЦК.
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