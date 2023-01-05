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В Одессе задержан заместитель начальника ОВА: Что известно

СБУ задержала заместителя начальника Одесской областной военной администрации, который за 35 тысяч долларов собирался «отмазать» подчиненного от тюрьмы

сегодня, 16:33
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Автор:

Моесеенко Валентина

Служба безопасности разоблачила заместителя председателя Одесской областной военной администрации, который за "круглую" сумму предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА "содействие" во избежание уголовной ответственности за присвоение госимущества, пишут "Комментарии".

В Одессе задержан заместитель начальника ОВА: Что известно

Высокопоставленный чиновник Одессы попался силовикам на долларовой взятке

За $35 тыс. Олег Муратов, как стало известно из местных СМИ, используя личные связи в правоохранительных органах Украины, должен был "отмазать" от заключения одного из чиновников той же администрации.

Силовики задокументировали и факт передачи должностному лицу "аванса" в $27 тысяч и задержали чиновника прямо в помещении облгосадминистрации во время передачи денег своему водителю.

Уже в ходе обысков по местам жительства Муратова и в его автомобиле правоохранители нашли более $45 тыс; более 21 тыс. евро; золотые слитки и монеты. Правда, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в облпрокуратуре, деньги были задекларированы.

По полученному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

       ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

       ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (окончено покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

Это не допустимо, тем более в такое время. Это четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за содеянное, – отреагировал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Совесть, порядочность и честь государственных служащих – основной запрос общества".

Задержанному грозит заключение до 12 лет с конфискацией имущества.

К слову, Олег Муратов родился в 1975 году в Херсонской области, окончил Одесский государственный экономический университет, в 2003 году – Одесскую национальную юридическую академию, в 2007 году – Одесский региональный институт госуправления НАГУ при президенте Украины. Кандидат экономических наук.

В свое время работал на разных должностях в Одесской облгосадминистрации; был начальником Южного офиса Госаудитслужбы . В последней должности продержался чуть более двух лет.

Как писали "Комментарии", 6 октября мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского городского совета вручили подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации. Что повлекло за собой незаконное присвоение активов территориальной общины Одессы, а также легализацию незаконного получения доходов. Общий размер ущерба оценивается более чем в пол миллиарда гривен.



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