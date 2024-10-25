В налоговой службе из 17 мужчин с инвалидностью реально ее имеет только один

Государственная налоговая служба Украины провела масштабные проверки структурных подразделений в отношении лиц из руководства, в том числе регионального, оформивших инвалидность после 24.02.22 года. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев, информирует портал "Комментарии".

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По его данным, таких мужчин в общей сложности оказалось 17. Один человек с инвалидностью получил ее вследствие ранения на фронте.

"15 человек приняли волевое и честное решение покинуть службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове.

Даю ему 3 часа и после – обращусь к правоохранителям с соответствующими заявлениями и сделаю героя, включая его "кого-то из власти" известными", – отметил Гетьманцев.

Через полчаса председатель Комитета ВР сообщил, что "вопрос закрыт".

"Волевое решение приняли 16 человек.

Ожидаем аналогичной информации от других органов по ведению Комитета: ГМСУ, БЭБ, Госфинмон, и… так КРАИЛ и НКЦБФР.

Соответствующие запросы направлены", – отметил Гетьманцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Инвалидности и пенсии: что делается в Харьковской областной прокуратуре

Из-за скандала с получением инвалидностей и высоких пенсий в органах прокуратуры, Харьковская областная прокуратура предоставила подробный отчет о таких данных своих работников.

Отмечается, что на 24.10.2024 в Харьковской областной прокуратуре и 14 окружных прокуратурах работает 471 прокурор, из которых 22 имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 4,6% от общего числа работающих прокуроров.

Большинство из них, а именно 17 прокуроров, получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения россии. Вторая группа инвалидности всего у 6 прокуроров, из них трое имеют инвалидность с детства. Среди других оснований получения инвалидности онкологические заболевания, поражение опорно-двигательной системы, потеря глаза, а также травмы, связанные с защитой Родины и т.д.