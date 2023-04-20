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В Лавре нашли следы "русского мира"

После обследования комиссией Минкульта

сегодня, 13:33
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Автор:

Константин Куликов

Во время вчерашнего обследования помещений Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта обнаружила не только нарушения содержания памятников, но и многочисленные следы "русского мира". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление исполняющего обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

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"Обследование прошло мирно, никаких препятствий не было, — рассказал Максим Остапенко. — Мы обнаружили там, кроме засорения, кроме нарушения состояния памятников, кроме нарушения противопожарных норм, многочисленные следы "русского мира". Это и реклама крымских епархий, и крымских монастырей, и визитки монахов и представителей церкви с оккупированных территорий, но все это было обследовано, зафиксировано комиссией и составлен соответствующий акт. И только через полтора-два часа, после того как эти помещения были опечатаны, к этим помещениям появились неизвестные лица, пытавшиеся расшатать ситуацию, создать откровенную провокацию по отношению к комиссии министерства культуры. Я надеюсь, что этого не удалось, потому что мы своевременно обратились к правоохранителям. Написали заявление о проникновении в эти помещения и правоохранители сейчас совершают соответствующие действия по отношению к этим нарушителям".


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В свою очередь, представители Московского патриархата, на своих медиа-площадках, так объяснили наличие "русского следа":

"Вопрос "Чей Крым" уже много лет является в Украине самым распространенным вопросом — тестом на патриотизм. Настолько распространенным, что стал уже самостоятельным мемом. В УПЦ считали и считают Крым частью Украины. А вот в Минкульте, видимо, уже считают иначе. Поэтому мы имеем право спросить нового директора заповедника: "Остапенко, чей Крым?".

Напомним, что ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что значительная часть священников и иерархов Московского патриархата в Украине сотрудничают с ФСБ.

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