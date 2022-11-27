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В деле "растраты средств УЕФА" подчиненный Костина мог подделать подпись замгепрокурора Мустеци

В так называемом "чайном деле" Украинской ассоциации футбола, которое расследует факт растраты средств УЕФА офшорной компанией Ньюпорт Менеджмент, появились новые подробности

сегодня, 16:15
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Автор:

Виталий Войчук

Согласно документам, опубликованным в сети, подпись замгенерального прокурора Игоря Мустеци на сообщении о подозрении генсеку УАФ Юрию Записоцкому могла быть фальсифицирована прокурором — процессуальным руководителем в деле. 

В деле "растраты средств УЕФА" подчиненный Костина мог подделать подпись замгепрокурора Мустеци

Расследование УЕФА коррупции в УАФ


Суть в том, что Юрий Записоцкий имеет статус адвоката и вручать подозрение ему в таком случае уполномочен прокурор не ниже должности заместителя генерального прокурора. Однако вручение проводил обычный прокурор ОГП Иван Ковалев. Именно он лично прибыл в пункт пропуска Равва-Русская на границе Украины с Польшей 18 октябрь, где передал Записоцкому подозрение и ходатайство об избрании меры пресечение. Происходило это примерно в 2 час ночи. На подозрении — подпись заместитель генпрокурора Игоря Мустеци, хотя сам он в это время находился в Киеве и прокурора Ковалева на проведение каких-либо следственных действий  от своего имени не уполномачивал. Ковалев не смог предоставить письменного поручения на свое им от Мустеци. 


Но самое главное, что подозрение Записоцкому датировано 18 октября, а вручение этого документа проводилось в 2 часа ночи 18 октября за 600 км от Киева. То есть, физически преодолеть такое расстояние прокурор Ковалев, который, допустим, подписал подозрение у Мустеци в Киеве, никак не мог. Таким образом, подпись заместителя Костина на подозрении Записоцкому имеет все признаки поддельности. 


В деле ”растраты средств УЕФА” подчиненный Костина мог подделать подпись замгепрокурора Мустеци - фото 2
В деле ”растраты средств УЕФА” подчиненный Костина мог подделать подпись замгепрокурора Мустеци - фото 3

Дело, о котором речь, касается растраты средств УЕФА через компанию "Ньюпорт Менеджмент". Его называют "чайным", так как оффшор за деньги футбольного союза закупал на них чай, кофе и продукты у других оффшоров. 


На счета "Ньюпорт Менеджмент", вместо прямых счетов УАФ, УЕФА делал свои перечисления, на протяжении более 20 лет. Эта схема сомнительного финансирования украинского футбола действовала на протяжении всех лет президентства в ФФУ Григория Суркиса (нардеп ОПЗЖ), но была разрушена с приходом в УАФ Андрея Павелко.   


В УАФ, комментируя теперь уголовное давление и подозрения в этом производстве, назвали их "попыткой мести". Тем более, что компания "Ньюпорт Менеджмент", по данным расследования Der Spiegel, действительно все время контролировалась  братьям Суркисам.


Напомним, попытки уголовного преследования сотрудников Дома футбола вице-президент УАФ Олег Протасов считает "заказом", к которому причастны  пророссийские политиков.  



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