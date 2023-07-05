В Белом доме нашли кокаин: кого подозревают

В Белом доме заявили, что обнаружили белый порошок, который после тестов был идентифицирован как кокаин. После этой информации Секретная служба США начала расследование. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Хантер и Джо Байден. Фото из открытых источников

По словам спикера секретной службы Энтони Гильелми белое порошкообразное вещество, оказавшееся кокаином было найдено в воскресенье вечером. Найденное неизвестное вещество привело к короткой эвакуации из Белого дома и привлечению пожарных служб Вашингтона. В момент инцидента президент Джо Байден не находился в Белом доме. Впоследствии спецслужбы обнаружили, что вещество не взрывное.

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Секретная служба США проводит расследование, чтобы выяснить, как наркотики попали в Белый дом. Вещество было найдено в Западной части здания во время планового обхода работников Секретной службы. Бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер отреагировал на найденный наркотик и назвал свои версии, кто мог его принести.

"Кокаин был найден в Белом доме, и власти не сообщают, где именно он был найден. Если это Старое исполнительное здание, это, скорее всего, персонал. Если это особняк, то, вероятно, Хантер", — пишет в соцсетях Флейшер.

Хантер – это имя сына Джо Байдена. Однако, по информации CBS, наркотики обнаружили в одном из шкафчиков, где оставляет свою одежду персонал и посетители Белого дома.

Интересно, что это, вероятно, не впервые наркотики попадают в Белый дом. В 2014 году американский рэпер Снуп Догг заявлял, что курил марихуану в ванной Белого дома. Другой певец Вилли Нельсон также упоминал в своих биографиях, что в 1988 году курил косяк на крыше Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден использует аппарат искусственной вентиляции легких во время сна.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором.