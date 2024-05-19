Усика "ограбили" во время поединка с Фьюри – промоутер украинского боксера



















Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что рефери "ограбил" украинского боксера. По словам Красюка, судья должен был зафиксировать нокаут Тайсона Фьюри и отдать победу Александру Усику в боксерском поединке.



Усик наносит удар по Фьюри. Фото из открытых источников

19 мая состоялся "бой века", в котором Александр Усик одержал победу над британским боксером Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Однако, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что рефери допустил ошибку во время боя. Красюк считает, что судья должен был остановить бой в пользу Александра Усика и зафиксировать нокаут Фьюри.

"Я истощен. Я болел и поддерживал Усика весь бой. Никакого неуважения к рефери, но он украл нокаут. Это мое мнение", — сказал Красюк, но добавил, что "это было потрясающее выступление".

В конце седьмого раунда Александр Усик нанес Фьюри мощный удар прямо в нос, который начал кровоточить и создавать явные проблемы для британского боксера. Это вдохновило Усика к более активным действиям. В девятом раунде украинец нанес Фьюри серию мощных ударов, которая привела к вмешательству в бой рефери. Он отказался остановить поединок и вместо нокаута засчитал нокдаун в пользу Усика.

С этим согласился промоутер Эдди Хирн, указавший, что Усика "ограбили", ведь "Тайсону Фьюри повезло, что рефери не остановил бой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик установил уникальное достижение победив Тайсона Фьюри.

Также "Комментарии" писали о циничном заявлении Фьюри после поражения Усику. Британский боксер заявил, что судьи отдали победу украинцу, ведь в Украине идет война. Кроме того, Фьюри призвал Усика провести реванш в этом году, на что украинский боксер согласился.