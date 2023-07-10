Украинская 20-летняя блогерша разозлила сеть "понтами" за 10 миллионов

Одна из украинских блогеров Юлия Верба хвастается тем, что приобрела новый автомобиль. Блогерша обнародовала фото и видеоролик с новой машиной, которая, по оценкам, может стоить до 10 миллионов гривен. Она еще и сделала ударение, что вот сейчас такая возможность купить авто прямо из салона, пишет "УНИАН"

Блогерка Верба (фото из открытых источников)

"Теперь Юличка Верба двигается на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить новейшего Мерседеса из салона. Мечтайте, работаете и все будет!", — радуется новой покупке Юля Верба.

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Девушка уже второй день все радуется в социальных сетях своим новым авто. Она выставляет на своих страницах в Instagram сообщения и Stories об авто. Однако, пользователи сети воспринимают все эти восхваления отрицательно.

Оставляя комментарии, пользователи напоминают, что "понты" блоггерши ценой в 10 миллионов выглядят очень некстати, потому что в стране продолжается полномасштабная война. Также люди отмечают следующее:

"500-й день полномасштабного вторжения в Украину... Юличка захотела именно сегодня праздновать покупку машинки. Никакой "сториз" о том, что она хотя бы помнит, какой сегодня день, отдать честь воинам, поблагодарить... Это для нее не важно. Такого быдла я еще не видела, деньги ум ослепили"

"Это в тот момент, когда девушки хоронят мужчин? Когда ребята приходят с фронта без ног? Когда родители хоронят детей, который убила война? Когда люди просто остались без крова… Нет слов"

При этом, блоггер на критические отзывы никак не отзывается. Верба "репостит" комплиментарные "сториз", которые адресуют друзья и восхваляющие ее фаны. Девушка гордится тем, что сама купила себе дорогое авто.





При этом подписчики в социальных сетях продолжают свирепствовать. На странице "Думай-медиа" в Instagram обнародовали видеоролик с блогером Вербой. Здесь противопоставляют и одновременно сравнивают радость Вербы с более важными ценностями. В частности, в видеоролике показывают возвращенных из плена украинских защитников, они очень счастливы, что сейчас имеют простую возможность быть в родной стране и поцеловать родную землю.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что блогерка сделала заявление об украинцах, которые за границей говорят по-русски