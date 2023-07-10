Украинская 20-летняя блогерша разозлила сеть "понтами" за 10 миллионов

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Одна из украинских блогеров Юлия Верба хвастается тем, что приобрела новый автомобиль. Блогерша обнародовала фото и видеоролик с новой машиной, которая, по оценкам, может стоить до 10 миллионов гривен. Она еще и сделала ударение, что вот сейчас такая возможность купить авто прямо из салона, пишет "УНИАН"
Блогерка Верба (фото из открытых источников)
"Теперь Юличка Верба двигается на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить новейшего Мерседеса из салона. Мечтайте, работаете и все будет!", — радуется новой покупке Юля Верба.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Девушка уже второй день все радуется в социальных сетях своим новым авто. Она выставляет на своих страницах в Instagram сообщения и Stories об авто. Однако, пользователи сети воспринимают все эти восхваления отрицательно.
Оставляя комментарии, пользователи напоминают, что "понты" блоггерши ценой в 10 миллионов выглядят очень некстати, потому что в стране продолжается полномасштабная война. Также люди отмечают следующее:
При этом, блоггер на критические отзывы никак не отзывается. Верба "репостит" комплиментарные "сториз", которые адресуют друзья и восхваляющие ее фаны. Девушка гордится тем, что сама купила себе дорогое авто.
При этом подписчики в социальных сетях продолжают свирепствовать. На странице "Думай-медиа" в Instagram обнародовали видеоролик с блогером Вербой. Здесь противопоставляют и одновременно сравнивают радость Вербы с более важными ценностями. В частности, в видеоролике показывают возвращенных из плена украинских защитников, они очень счастливы, что сейчас имеют простую возможность быть в родной стране и поцеловать родную землю.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что блогерка сделала заявление об украинцах, которые за границей говорят по-русски
Обсуждения
Новости