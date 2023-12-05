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Украинцы вывели саундтрек из российского сериала "Слово пацана" в топы Apple Music

Ефросинина сказала, что из-за таких людей сейчас гибнут военные.

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинская телеведущая Маша Ефросинина написала гневное сообщение, где вспомнила сограждан, что и дальше слушают российскую музыку и смотрят сериалы, в том числе продвигают скандальный сериал "Слово пацана" о подростковой преступности. Ведь саундтрек очередного российского криминального сериала "Слово пацана" попал в топы Apple Music.

Украинцы вывели саундтрек из российского сериала "Слово пацана" в топы Apple Music

Российский сериал "Слово пацана" набирает популярность в Украине (фото из открытых источников)

На своей странице в сетях Ефросинина отметила, что ее возмутило несколько блоггеров, обращающих внимание на всем русском. Возможно, она подразумевает Анну Алхим, рекламировавшую сериал "Слово пацана", но конкретных имен не назвала.


"Да не дает им, с*ка, жизнь, что же там в этой зал*пе происходит. На днях я разговаривала со своей приятельницей, чья мама осталась жить в Мариуполе. Хочу сказать всем тем, кто слушает Асти, Басту — украинцев, к кстати – и пропагандирует их в своих профилях, представьте себе мариупольскую ситуацию в своем городе”, – отметила ведущая.

Она напоминает, что оказавшиеся под оккупантами жители нашей страны не имеют права голоса и ничего не могут решить, когда у них нет российского паспорта. Маша сообщает, что жители оккупированных регионов живут в условиях, когда встречают постоянные репрессии. По этой причине, прежде чем хвалить все из РФ, хватит того, чтобы представить себя на их месте и понимать, нужно ли это теперь.

Затем Маша Ефросинина послала всех любителей русской музыки и сериалов и напомнила, что за таких сограждан, как они, теперь убивают украинских военных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в скандальном российском сериале о мафии среди подростков снялся сын Макаревича. В известном русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" был задействован сын музыканта Андрея Макаревича, осуждающего полномасштабное российское вторжение и уехавшего жить в Израиль.



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Источник: instagram.com/mashaefrosinina
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