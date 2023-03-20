Украинцы высказались по поводу скандала с закупками Минобороны

Журналистка Татьяна Николаенко обнародовала информацию о том, что одна из компаний поставляла Минобороны яйца по 17 гривен за штуку, а теперь продает мелкие яблоки по 52 гривны за килограмм. После этого министерство обороны приняло ряд мер против коррупции. Компания "Active Group" поинтересовалась у украинцев, слышали ли они о скандале с закупкой продуктов по завышенным ценам в Минобороны.

Міноборони закупало яйця по 17 гривень за штуку

Подавляющая часть украинцев – 81% – знает об этом скандале. Еще почти 9% что-то слышали, но они не уверены. И только 10% не слышали об этом скандале.

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При этом большинство опрошенных считают, что реакция военного ведомства была недостаточна – 48,3% респондентов в марте. Еще 31% полагают, что реакции не было совсем. И только 11,7% считает, что реакция была и она достаточна.

Стало ли после этого скандала меньше коррупции в Минобороне, почти половина украинцев ответить затруднилась — и в январе, и в марте ответ "затрудняюсь ответить" выбрали 54,2% и 41,6% соответственно. Почти треть считает, что коррупции стало гораздо меньше или меньше. Так, в текущем месяце считают 2,7% и 31,5% соответственно.

Еще четверть респондентов считает, что коррупции стало больше. В частности, 13,9% считает, что коррупции стало чуть больше, 10,4%, что стало значительно больше.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 18 марта 2023 года. Вместе с тем, стало известно мнение украинцев о перспективах осуждения Путина и Лукашенко, а также, что думают эксперты о последних высказываний Си Цзиньпина относительно Украины.

