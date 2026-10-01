Украина готовит экстрадицию из Испании владельца гемблинговых платежных систем Сигалова - СМИ

Офис генерального прокурора Украины готовит запрос в Испанию по поводу международной правовой помощи по делу о государственной измене. Речь идет, в частности, о возможной экстрадиции Максима Сигалова. Об этом сообщает издание "Факты" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Максим Сигалов. Фото из открытых источников

Журналисты "Фактов" называют Максима Сигалова фактическим владельцем платежных систем "Даймонд Пэй" и "Е-Пэй". По данным источников, Сигалов вместе с партнером Расимом Тагиевым мог организовать платежную инфраструктуру для работы нелегальных онлайн-казино.

Отдельно в материале упоминается деятельность ООО "Е-Пэй". Как указывают журналисты со ссылкой на информацию с Бюро экономической безопасности, компания в течение двух лет могла снизить задекларированные доходы на 21,8 млрд гривен. По оценке БЭБ из-за этого бюджет недополучил около 3,9 млрд. гривен налога на прибыль.

Кроме того, журналисты указывают, что через связанные с Сигаловым платежные системы прошло более 1,3 млрд гривен операций по банковским картам, в том числе эмитированным в России.

По данным СМИ, Сигалову инкриминируют создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов, организацию незаконного игорного бизнеса и легализацию средств.

Как пишут "Факты", сейчас Максим Сигалов находится в испанской Марбелье — это один из самых престижных и известных приморских курортов Европы, находящийся в Андалусии. Издание утверждает, что он приобрел там виллу и пользуется дорогими автомобилями, в частности, Rolls-Royce и Mercedes Brabus, каждый из которых стоит около 500 тыс. евро.



