Україна готує екстрадицію з Іспанії власника гемблінгових платіжних систем Сігалова - ЗМІ

Офіс генерального прокурора України готує запит до Іспанії щодо міжнародної правової допомоги у справі про державну зраду. Йдеться, зокрема, про можливу екстрадицію Максима Сігалова. Про це повідомляє видання "Факти" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Максим Сігалов. Фото з відкритих джерел

Журналісти "Фактів" називають Максима Сігалова фактичним власником платіжних систем "Даймонд Пей" та "Є-Пей". За даними джерел видання, Сігалов разом з партнером Расімом Тагієвим міг організувати платіжну інфраструктуру для роботи нелегальних онлайн-казино.

Окремо у матеріалі згадується діяльність ТОВ "Є-Пей". Як вказують журналісти з посиланням на інформацію з Бюро економічної безпеки, компанія протягом двох років могла занизити задекларовані доходи на 21,8 млрд гривень. За оцінкою БЕБ через це бюджет недоотримав близько 3,9 млрд гривень податку на прибуток.

Крім того, журналісти вказують, що через пов’язані з Сігаловим платіжні системи пройшло понад 1,3 млрд гривень операцій з банківських карток, зокрема емітованих у Росії.

За даними ЗМІ, Сігалову інкримінують створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, організацію незаконного грального бізнесу та легалізацію коштів.

Як пишуть "Факти", наразі Максим Сігалов перебуває в іспанській Марбельї — це один з найпрестижніших і найвідоміших приморських курортів Європи, що знаходиться в Андалусії. Видання стверджує, що він придбав там віллу та користується дорогими автомобілями, зокрема Rolls-Royce і Mercedes Brabus, кожен з яких коштує близько 500 тис. євро.



