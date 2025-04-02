Учителя попали на камеры наблюдения во время полового акта в школе

В небольшом польском городке Тухоля разгорелся секс-скандал в школе. Два учителя попали на камеры наблюдения во время интимного акта на территории учебного заведения. Фото и видео с этого момента появились в интернете, после чего руководство школы немедленно отстранило педагогов. Теперь дело расследуют полиция и управление образования.

Секс-скандал в польской школе. Фото иллюстративное

Инцидент произошел в комплексе средних и агротехнических школ в Тухоле. Учителя были зафиксированы во время полового акта на танцполе одного из классов, а запись с камер видеонаблюдения 1 апреля распространилась в социальных сетях.

Директор школы Иренеуш Весоловский подтвердил, что оба педагога признали свою причастность. Они уже отстранены от работы, а окончательное решение по их дальнейшей карьере примет образовательный совет.

На ситуацию отреагировала пресс-секретарь Управления образования Ева Подгурская, которая призналась, что сначала подумала, что запись является подделкой или результатом использования искусственного интеллекта. Однако департамент образования в Быдгоще подтвердил, что учителя действительно занимались сексом в школе. Также там подчеркнули, что этот инцидент не первоапрельская шутка, как некоторые считали.

Управление образования готовится подать официальное заявление относительно "поведения, которое унижает достоинство учителя". Также готовится дисциплинарное производство, которое может завершиться увольнением обоих педагогов.

Кроме инцидента с сексом между учителями, один из педагогов также подал заявление о нарушении его прав из-за распространения его обнаженных изображений и видео полового акта в школе. Полиция устанавливает, как видео попало в интернет и кто его распространял.

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