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Участница Miss USA Universe из Украины попала в скандал из-за поддержки русского языка

Знаменитость утверждает, что русский язык возник задолго до появления диктатора

сегодня, 12:05
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Клименко Елена

Елена Золотарева, украинская модель и победительница конкурса Miss USA Universe стала объектом жесткой критики в соцсетях сразу после своего успеха. Ранее известная участием в телепроекте "Супермама", она подверглась волне хейта, связанной как с ее внешностью, так и с публичным использованием русского языка.

Участница Miss USA Universe из Украины попала в скандал из-за поддержки русского языка

Фото: из открытых источников

В сети девушку обвинили в чрезмерном использовании косметологических процедур — в частности, пользователи назвали ее красоту "неестественной" и "созданной с помощью инъекций". В ответ Золотарева заявила, что не обязана отвечать чьим-либо ожиданиям и не стремится нравиться всем. Для нее главное – признание, которое она получила на конкурсе.

Отдельное возмущение вызвали ее слова о русском языке. В публикациях в Instagram модель заявила, что вся жизнь общается на русском и продолжит это делать в дальнейшем, несмотря на критику. Она отметила, что для нее этот язык существовал задолго до начала войны и появления "диктатора", и не планирует его менять.

"Я говорю по-русски, потому что это мой родной язык. Несмотря на хейт, я остаюсь собой. Я не пыталась быть идеальной. Главное — меня высоко оценили на конкурсе, а чужое мнение — это только мнение", — прокомментировала модель.

Интересно, что ранее Золотарева позиционировала себя как "посол правды о войне и геноциде в Украине", однако впоследствии уточнила, что на конкурсе представляла не Украину, а один из американских штатов.

Такие противоречивые заявления вызвали волну обсуждений в соцсетях: часть пользователей расценила ее позицию как неоднозначную, другие как откровенно провокационную на фоне продолжающейся войны в Украине.

Портал "Комментарии" писал, что через три месяца, начиная с 17 июля 2024 года, в Украине вступают в действие новые правила, которые существенно повлияют на языковое наполнение телевизионных и радио эфиров. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объявил об ужесточении требований к использованию государственного языка в украиноязычных программах, согласно пункту 6 части 8 статьи 40 Закона "О медиа".

 



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