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У вице-премьера Стефанишиной отреагировали на скандал вокруг ветерана в Одессе

Советник вице-премьера уволен за оскорбление ветерана

сегодня, 12:17
Автор:
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Черновалова Кристина
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Вадим Шевеленко, который работал советником вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, уволен после того, как оскорбил ветерана Алексея Притулу в одной из ветеринарных клиник Одессы.

У вице-премьера Стефанишиной отреагировали на скандал вокруг ветерана в Одессе

Бывший советник вице-премьера уволен за оскорбление ветерана

Видео, где Шевеленко грубо обращается с доктором Притулой, быстро распространилось в интернете. На видео видно, как Вадим Шевеленко показывает проблему у своей собаки. В ответ на просьбу ветерана развернуть животное другой стороной мужчина спросил: "А вы не можете посмотреть?".

На это ветеран развернулся и показал, что у него протезы. В ответ услышал в свою сторону оскорбительную брань от мужчины: "Пошел тогда ты нах*й, п*дар, бл*дь".

Многие пользователи соцсетей выразили недовольство его поведением. В Офисе вице-премьера отреагировали на этот инцидент заявлением, что такое поведение недопустимо.

“На этой неделе в сети был распространен видеоматериал, на котором Вадим Шевеленко оскорбил врача-ветерана одной из ветклиник Одессы. Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям”, - сообщили в Офисе.


Кроме того, в Офисе подчеркнули, что ситуация должна быть решена правовым способом.


“Сообщаем, что Вадим Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины”, — отметили в Офисе.

В свою очередь, Шевеленко пока не комментировал свое увольнение.  Но обсуждение продолжается как в средствах массовой информации, так и в кругах правозащитников, что подчеркивает необходимость строгого соблюдения этических стандартов на службе.



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Источник: https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid02k1XPcMfWjZrpLWcAvg7o41X1souVNaAy9QP9WrWVu24kRVrnDCu2ZuMZYu1KB3E9l
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Ігор

сегодня, 12:30

Щось тут не так. Ні з того ні з сього, мовою, яку полюбляють провладні програшні піксельні солдафони. Ще й під запис відео. Все це робота бандерівського гестапо на закручування гайок в узурпованому юдейцями суспільстві.


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