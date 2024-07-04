У вице-премьера Стефанишиной отреагировали на скандал вокруг ветерана в Одессе

Вадим Шевеленко, который работал советником вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, уволен после того, как оскорбил ветерана Алексея Притулу в одной из ветеринарных клиник Одессы.

Бывший советник вице-премьера уволен за оскорбление ветерана

Видео, где Шевеленко грубо обращается с доктором Притулой, быстро распространилось в интернете. На видео видно, как Вадим Шевеленко показывает проблему у своей собаки. В ответ на просьбу ветерана развернуть животное другой стороной мужчина спросил: "А вы не можете посмотреть?".

На это ветеран развернулся и показал, что у него протезы. В ответ услышал в свою сторону оскорбительную брань от мужчины: "Пошел тогда ты нах*й, п*дар, бл*дь".

Многие пользователи соцсетей выразили недовольство его поведением. В Офисе вице-премьера отреагировали на этот инцидент заявлением, что такое поведение недопустимо.

“На этой неделе в сети был распространен видеоматериал, на котором Вадим Шевеленко оскорбил врача-ветерана одной из ветклиник Одессы. Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям”, - сообщили в Офисе.





Кроме того, в Офисе подчеркнули, что ситуация должна быть решена правовым способом.





“Сообщаем, что Вадим Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины”, — отметили в Офисе.

В свою очередь, Шевеленко пока не комментировал свое увольнение. Но обсуждение продолжается как в средствах массовой информации, так и в кругах правозащитников, что подчеркивает необходимость строгого соблюдения этических стандартов на службе.