У вице-премьера Стефанишиной отреагировали на скандал вокруг ветерана в Одессе

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Черновалова Кристина
Вадим Шевеленко, который работал советником вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, уволен после того, как оскорбил ветерана Алексея Притулу в одной из ветеринарных клиник Одессы.
Бывший советник вице-премьера уволен за оскорбление ветерана
Видео, где Шевеленко грубо обращается с доктором Притулой, быстро распространилось в интернете. На видео видно, как Вадим Шевеленко показывает проблему у своей собаки. В ответ на просьбу ветерана развернуть животное другой стороной мужчина спросил: "А вы не можете посмотреть?".
На это ветеран развернулся и показал, что у него протезы. В ответ услышал в свою сторону оскорбительную брань от мужчины: "Пошел тогда ты нах*й, п*дар, бл*дь".
Многие пользователи соцсетей выразили недовольство его поведением. В Офисе вице-премьера отреагировали на этот инцидент заявлением, что такое поведение недопустимо.
Кроме того, в Офисе подчеркнули, что ситуация должна быть решена правовым способом.
В свою очередь, Шевеленко пока не комментировал свое увольнение. Но обсуждение продолжается как в средствах массовой информации, так и в кругах правозащитников, что подчеркивает необходимость строгого соблюдения этических стандартов на службе.
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Ігор
сегодня, 12:30
Щось тут не так. Ні з того ні з сього, мовою, яку полюбляють провладні програшні піксельні солдафони. Ще й під запис відео. Все це робота бандерівського гестапо на закручування гайок в узурпованому юдейцями суспільстві.