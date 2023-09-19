logo

BTC/USD

27189.68

ETH/USD

1645.71

LTC/USD

67.44

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы "Ты не человек, с**а": во Львовской области работник ТЦК с пистолетом в руках избил мужчину (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ты не человек, с**а": во Львовской области работник ТЦК с пистолетом в руках избил мужчину (ВИДЕО)

По словам потерпевшего мужчины, в ТЦК его удерживали шестые сутки

сегодня, 14:55 comments1306
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во Львовской области произошел новый скандал с участием территориального центра комплектования. В сети появилось видео, где видно, что военный с пистолетом в руках жестоко избивает мужчину. Кроме того, он говорил мужчине, что "его никто не найдет".

"Ты не человек, с**а": во Львовской области работник ТЦК с пистолетом в руках избил мужчину (ВИДЕО)

Во Львовской области работник ТЦК избил мужчину (иллюстративное фото из открытых источников)

Соответствующее видео попало в соцсети от мужчины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Львовская область. Город Самбор. Незаконное содержание в ТЦК. Унижение, издевательство, избиение и угроза смерти гражданских”, — пишут в группе "Украинское пространство", где опубликовали видео.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина в военной форме держит в руках пистолет и избивает мужчину. В частности видно, что он ударил его оружием по голове, бил ногам и угрожал, что "его никто не найдет".

Ты не человек, с**а. В багажник, поехали. Закопаю, никто тебя не найдет и искать не будет. Ты что, с**а, сомневаешься? Даже приехавшая полиция не будет искать”, — сказал мужчина в военной форме на видео.

В следующем видео уже сам мужчина заявил, что его удерживают в ТЦК уже шестые сутки. А сам он из Харькова.

“Не могу многое говорить. Забрали телефон, где много других видео. Я потом все предоставлю. Помогите пожалуйста. Свидетельство того, что я здесь была моя кровь. Вот она. Меня сегодня избили”, – рассказал потерпевший мужчина.

Пока нет комментариев Львовского ТЦК по поводу заявлений мужчины и видео, попавшего в Сеть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Черкасской области люди в военной форме набросились на мужчину. В Черкасской области работники ТЦК избили местного жителя до того, что он потерял сознание. Затем военные начали тянуть черкащанина асфальтовой дрогой. Видеоролик об этом уже обнародован в социальных сетях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Киянин

сегодня, 15:00

Голосували по приколу- тепер так і живемо! Влада бандитська! Життя людини ніщо, території це все!

Партия 5.10

сегодня, 14:59

Этого ТЦКашника на передовую и под заградотрядами

Ігор

сегодня, 14:04

Патріотичний нацизм. Це наше майбутнє після перемоги. На Росії буде не краще, коли наші бариги та мародери прийдуть за помстою та репараціями.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!