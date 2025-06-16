Три миллиарда переплат на водопроводе в Кривой Рог: что известно о скандальном строительстве Юрия Голика

Строительство водопровода в Кривой Рог, инициированное после подрыва Каховской ГЭС, обросло масштабными финансовыми нарушениями. Считается, что компания "Автомагистраль-Юг" могла завысить стоимость проекта более чем на 3 миллиарда гривен, реализуя работы под кураторством бывшего советника главы Днепропетровской ОГА Юрия Голика.

Строительство водопровода в Кривой Рог. Фото: Цензор.НЕТ

В материале "РБК-Украина" расследователи выяснили, что контракт на строительство водопровода Ингулец – Южное водохранилище был заключен без открытых тендеров – по процедуре "чрезвычайной необходимости". Его общая стоимость составила 7,7 миллиарда гривен.

По их данным, основные завышения связаны со строительством инфраструктуры, не предусмотренной первичным проектом, в частности:

— 287 млн грн было переплачено на строительстве третьей насосной станции, которая, по выводам экспертов, не требовалась — первые две обеспечивали полную производительность системы.

— 1,8 млрд грн – из-за прокладки четырех трубопроводов разного диаметра вместо двух предусмотренных, что не только стоило дороже, но и создает технические риски.

— 273 млн грн – за транспортировку песка с карьера, расположенного за 264 км вместо максимально разрешенных 80 км.

— Еще 94 млн грн – переплата за доставку шлака.

Кроме того, следствие установило, что участники схемы легализовали товарно-материальные ценности на 187 млн. грн. и занизили уплату НДС еще на 20,5 млн. грн.

По фактам выявленных злоупотреблений Главное следственное управление Нацполиции возбудило уголовное производство №12024000000000774 по признакам злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) в составе группы лиц (ч. 3 ст. 28).

Одним из ключевых фигурантов назван Юрий Голик, известный как публичный координатор "Большого строительства". Ранее его уже упоминали по делу о разглашении данных досудебного расследования НАБУ.

Как известно, проект водопровода реализовывался в 2022-2023 годах, когда из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции Кривой Рог остался без стабильного водоснабжения. Работы проводила "Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области", а подряд без тендера получила одесская компания "Автомагистраль-Юг", принадлежащая бизнесмену Александру Бойко.

Несмотря на стратегическую важность водопровода, журналисты указывают на многочисленные факты возможного злоупотребления налогоплательщиками, что требует беспристрастного и прозрачного расследования.

Напомним, что в августе 2024 года журналисты провели расследование в отношении победителей тендера на строительство Национального военного мемориального кладбища за 1,75 миллиарда гривен в Киевской области. Выяснилось, что к этому причастен скандальный куратор "Большого строительства" Юрий Голик и экс-председатель Броварской райгосадминистрации Георгий Биркадзе.

Ранее, в октябре 2023 года, сообщалось, что координатор "Большого строительства" Юрий Голик, несмотря на скандалы с дорожными подрядами, продолжает регулярно ходить на Банковую в Офис президента. Об этом сообщили журналисты проекта Bihus.Info.

По информации издания "Зеркало недели" Юрий Голик продолжает хранить за собой кабинет на третьем этаже Банковой. Журналисты также напомнили, что детективы НАБУ расследуют, как частная компания получила на дороги на Днепропетровщине рекордную сумму в 1,5 миллиарда гривен. В декабре прошлого года детективы НАБУ провели обыски у экс-главы областной военной администрации Резниченко, а также у самого Голика, который в 2020 году стал координатором инициированной президентом программы "Большое строительство".