ТОП-чиновники мэрии Одессы получили подозрения

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении еще трем участникам преступной организации, действовавшей на территории, пишут "Комментарии". Эти лица взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Местонахождение первого заместителя городского головы пока не установили, поэтому о подозрении ему сообщили в порядке, определенном ст. ст. 135, 278 УПК РФ.

Одесская мэрия. Фото: Думская





В ходе досудебного расследования установлено, что с осени 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в г. Одесса, распоряжение средствами местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Для реализации преступных действий они наладили процесс систематического подкупа должностных лиц Одесского городского совета, которые обеспечивали принятие необходимых решений", – напомнили в САП.





По информации прокуроров, согласно собранным доказательствам Бриндак в течение ноября 2021 года – августа 2022 года получил неправомерную выгоду на общую сумму более 2,4 млн грн за "совершение действий в интересах преступной организации, в частности за обеспечение принятия земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам".







Кучук и Бедрега получили от организаторов преступной организации 900 и 300 тыс. грн. соответственно. "Да, первый заместитель городского головы Одессы по версии следствия контролировал деятельность подчиненных управлений – главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе", – отметили в САП. Такие действия подозреваемых позволили преступной группе извлечь неправомерную выгоду от подрядчика за возобновление выплат.





"Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в городе Одессе и об изменениях в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации", — добавляют в прокуратуре.

Уже подозрения получили шесть участников преступной группировки. Продолжается следствие, а правоохранительные органы устанавливают других лиц, как могут быть причастны к деятельности группы.





Напомним, как писали "Комментарии", на днях детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении другим участникам этой преступной организации, задержанным накануне. До этого задержали бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

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