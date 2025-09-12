На фоне протестов во Франции на этой неделе против правительства Эмманюэля Макрона, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что большинство митингов "Блокируй все" было организовано именно через его мессенджер, чему он очень рад и гордится, что присоединился, поскольку он находится во Франции под следствием по делу о возможном использовании мессенджера.

Telegram как второй телемарафон: решится ли государство запретить популярный в Украине мессенджер

На что пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов прокомментировал, что мы в Украине совершаем ошибку, намекая, что у нас Telegram еще работает. Будут ли на фоне этих событий какие-либо ограничения по Telegram в Украине, и какую роль этот мессенджер играет во время войны? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Запрет Telegram – акция в духе России

Политолог, кандидат политических наук Антон Авксентьев отметил, что призывы запретить Telegram уже неоднократно появлялись как от власти, так и от оппозиции, недавно бывший президент Петр Порошенко тоже выступил с инициативой запрета Telegram.

"Я не являюсь сторонником запрета Telegram по нескольким причинам. Во-первых, Telegram, это исключительно инструмент, это не первопричина всех проблем. Порошенко аргументировал идею запрета в кейсе убийства Парубия, на котором Порошенко пытался пиариться, что в этом кейсе Telegram использовался фсбшными кураторами для коммуникации. Ну если мы в этом видим опасность, что фсбшники через Telegram как-то выходят здесь в Украине на наших граждан, на подростков часто, предлагают им какое-то вредное сотрудничество для Украины, ну будут выходить не в Telegram, а в Viber , или скажем, в WhatsApp . Это же не решение проблемы, а только маскировка", – отмечает эксперт.

По его мнению, идея запрета мессенджеров и социальных сетей в целом происходит из России, где сейчас пытаются ограничить информационный поток, оставив только российские медиа и соцсети.

"О возможности использования этой платформы для массовых беспорядков, я думаю, что здесь стоит напомнить, что Арабская весна, которая была около 15 лет назад, она во многом произошла благодаря Facebook . Так если мы боимся каких-то беспорядков, майдана, то надо и Facebook запретить? Вообще, это тупиковый путь в никуда, пусть лучше посмотрят на Непал, что там такой взрыв социальный возник, из-за волюнтаристского запрета социальных сетей, и вообще, это какое-то обезьянничество больше из России", – подчеркивает Авксентьев.

Он также предположил, что запрет Telegram в Украине все же не состоится, потому что Офис Президента Украины вложил в мессенджер много ресурсов и времени, для того чтобы Telegram стал продолжением "Единого телемарафона", но на другую возрастную целевую аудиторию.

" И очевидно, что ОП некоторые Telegram-каналы просто ведет и контролирует, с некоторыми сотрудничает, но они могут сотрудничать и с другими политическими командами, но все равно они прислушиваются к тому, что им говорят в Офисе президента. Иногда напрямую, иногда через СБУ, через спецслужбы, которые занимаются этими каналами-миллионниками. И вообще Telegram-каналы, как источник политической информации, – сейчас самые популярные, если посмотреть на социологию, и опережают телевидение, но вместе с телевидением они объединяют друг друга для двух разных целевых аудиторий", – отмечает политолог.

Что касается качества контента Telegram-каналов в Украине, то эксперт отмечает, что оно очень низкое.

"Поэтому нужно, возможно, поднять вопрос о повышении стандартов и обязательств Telegram-каналов, как неклассических медиа, потому что они не регулируются законодательно никак, и сейчас это просто, извините, информационная свалка. Идея запретить Telegram как мессенджер и как платформу – она очень вредна для Украины", – добавил Антон Авксентьев.

Создать украинский мессенджер можно, но никто не захочет пускать государство в личное общение

Политолог Максим Гончаренко отмечает, что сейчас Telegram – буквально инфраструктура для общества, объединяющая роль источника новостей, платформы для благотворительных сборов, личного общения пользователей.

"Государство умеет им пользоваться и делает это. С началом полномасштабного вторжения огромную роль в информировании людей сыграли официальные каналы государственных учреждений. Более того, сейчас эта роль отнюдь не меньше. Даже если искать аналоги – государство столкнется с очевидной проблемой. Пока нет аналогично распространенного и доступного инструмента, который был интегрирован во все уровни жизни людей. Да, есть риски, что через мессенджер распространяется вражеская пропаганда и может координироваться подрывная работа, в частности, через "ботофермы". Но это – бремя, которое заберет на себя любой аналог Telegram, когда станет более или менее массовым в Украине. Адекватными механизмами противодействия могут быть только адресные меры: ограничение использования в госсекторе и целевая ликвидация конкретных каналов и бот-сетей", – отмечает эксперт.

По его мнению, для пользователей важно найти баланс. Если попытаться заблокировать или существенно ограничить Telegram – государство выиграет неделю-другую информационной тишины, но заплатит за это хаосом в коммуникации.

"Часть людей пойдет на более уязвимые с точки зрения безопасности платформы, где вслед за ними придет та же российская пропаганда. Создать собственную сверхзащищенную сеть с модерацией теоретически возможно, но с известными в мире приложениями она не сможет конкурировать. Вопрос личного пространства тоже в этом вопросе будет решающим для пользователя – никто не захочет пускать государство в собственные чаты", – подчеркивает Гончаренко.

Он отмечает, что международная ситуация только актуализирует вопрос. Протесты во Франции, скоординированные через Telegram – тезис, полностью играющий на руку основателю приложения Павлу Дурову, особенно учитывая дело против него в этой стране.

"Сверх идея Дурова: подать мессенджер как общественно и политически важный. Да, это не нравится правительствам, но для приложения, которое в качестве своей sales feature представляет анонимность и персональную безопасность – хорошая реклама. Так что сейчас любое недовольство властей только подкрепляет образ Telegram, как "неудобного" для контролирующих органов, из-за чего делает его более привлекательным. Воевать с мессенджером – ложная тактика, на которой уже обожглись российские власти в 2018-2020 годах. Последствия – блокировку затронули и сторонние сайты и приложения и после неудачных попыток от этой идеи отказались. Сейчас история повторяется, но так же не удается отвлечь пользователей от приложения", – отмечает политолог.

Максим Гончаренко отмечает, что украинский опыт больше о намерениях, но пока не о действиях. Регулирование Telegram уже обсуждали неоднократно. Об опасности приложения говорил и в ноябре 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов. О необходимости регулирования — в октябре 2024 года заявляла председатель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк. В марте 2025 года ограничить мессенджер призвал Народный депутат Ярослав Юрчишин. Поэтому тема не нова и, учитывая регулярность ее обсуждения – пока окончательного решения у власти нет.

"Реалистический сценарий будет адаптироваться под нужды. Отрасли, непосредственно связанные с высоким уровнем секретности, смогут позволить себе ограничить пользование Telegram для сотрудников даже на уровне прямого запрета иметь приложение на телефоне. Отдельные каналы и боты могут подвергаться мониторингу и адресной блокировке. Но на национальном уровне ограничивать платформу рядовому пользователю – это со стороны государства выстрел себе в ногу. Ведь во время войны потеря стабильной площадки для коммуникации с гражданами и распыления аудитории на несколько других аналогов приведет лишь к тому, что придется "воевать" не с одним Telegram, а с несколькими аналогами, куда тоже придут деструктивные боты и каналы", – подытожил эксперт.