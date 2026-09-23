Сырский резко обвинил Федорова: детали нового скандала

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о серьезном дефиците ресурсов для украинской армии в первом полугодии 2026 года. По его словам, обеспечение по основным направлениям составило лишь 15–20% реальных потребностей фронта. Отвечая на вопрос о причинах ситуации, он назвал ответственным за это тогдашнего министра обороны Михаила Федорова.

Сырский обвинил Федорова в проблемах с обеспечением ВСУ

Александр Сырский 23 сентября заявил, что речь идет не об одном конкретном виде вооружения, а о проблемах, по его словам, касались боеприпасов, наземных роботизированных комплексов, пикапов, баги и мотоциклов.

Особенно острой Сырский назвал ситуацию с наземными роботизированными комплексами. По его словам, их дефицит в первой половине года создавал проблемы для выполнения утвержденного плана военной кампании и влиял на потери личного состава.

"Конечно, это создавало проблемы. Проблемы во многом заключались: на 26-й год был утвержден план кампании. Был спланирован ряд сделок, часть из которых была обязательной. Часть планировалось проводить в соответствии с обстановкой, которая могла сложиться. Конечно, исполнение всех этих планов и наши потери, в первую очередь, в людях. Особенно когда проблемы с НРК, в первый период, в первое полугодие, была критическая", — заявил генерал.

Сырский пояснил, что зона поражения на фронте составляет около 30 километров, а примерно 60% логистических задач выполняются с помощью наземных роботизированных платформ. Их использование позволяет уменьшать количество военнослужащих, работающих на опасных участках, в частности, при доставке необходимых ресурсов.

Заметим, что Михаил Федоров ранее публично говорил о сложностях во взаимодействии с военным командованием. После освобождения от должности министра обороны он заявлял о конфликте с Сырским и утверждал, что часть инициатив Минобороны блокировалась. Однако в июле Федоров среди результатов своей работы называл масштабные закупки дронов, НРК, пикапов, баги и другой техники для войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно о неожиданном предложении Зеленского для Федорова: какую должность предлагал.