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Сирський різко звинуватив Федорова: деталі нового скандалу

Олександр Сирський заявив, що у першому півріччі ЗСУ отримували 15–20% необхідних ресурсів, і назвав відповідальним Михайла Федорова.

23 вересня 2026, 21:00
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Slava Kot

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про серйозний дефіцит ресурсів для української армії у першому півріччі 2026 року. За його словами, забезпечення за основними напрямами становило лише 15–20% від реальних потреб фронту. Відповідаючи на запитання про причини ситуації, він назвав відповідальним за це тодішнього міністра оборони Михайла Федорова.

Сирський різко звинуватив Федорова: деталі нового скандалу

Сирський звинуватив Федорова у проблемах із забезпеченням ЗСУ

Олександр Сирський 23 вересня заявив, що йдеться не про один конкретний вид озброєння, а проблеми, за його словами, стосувалися боєприпасів, наземних роботизованих комплексів, пікапів, багі та мотоциклів.

Особливо гострою Сирський назвав ситуацію з наземними роботизованими комплексами. За його словами, їхній дефіцит у першій половині року створював проблеми для виконання затвердженого плану військової кампанії та впливав на втрати особового складу.

"Звичайно, це створювало проблеми. Проблеми в чому заключалися: на 26-й рік був затверджений план кампанії. Був спланований ряд операцій, частина з яких була обов'язковою. Частину планувалося проводити відповідно до обстановки, яка могла скластися. Звичайно, виконання всіх цих планів і наші втрати, в першу чергу, в людях. Особливо, коли проблеми з НРК, у перший період, у перше півріччя, була критична", — заявив генерал.

Сирський пояснив, що зона ураження на фронті сягає близько 30 кілометрів, а приблизно 60% логістичних завдань виконуються за допомогою наземних роботизованих платформ. Їх використання дає змогу зменшувати кількість військовослужбовців, які працюють на небезпечних ділянках, зокрема під час доставки необхідних ресурсів.

Зауважимо, що Михайло Федоров раніше публічно говорив про складнощі у взаємодії з військовим командуванням. Після звільнення з посади міністра оборони він заявляв про конфлікт із Сирським та стверджував, що частина ініціатив Міноборони блокувалася. Однак у липні Федоров серед результатів своєї роботи називав масштабні закупівлі дронів, НРК, пікапів, багі та іншої техніки для війська.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стало відомо про несподівану пропозицію Зеленського для Федорова: яку посаду пропонував.



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Джерело: https://lb.ua/society/2026/09/23/768218_sirskiy_pershomu_pivrichchi.html
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