Правоохранители давят на украинский бизнес (иллюстративное фото из открытых источников)

Ежедневно в Украине наблюдается недовольство представителей общественности и предпринимателей экономической политикой, которую вводит Гетьманцев. Тем временем украинский бизнес столкнулся с трудностями не только в результате действий агрессора, но и вследствие произвола со стороны правоохранительных органов и судей. Некоторые судьи, не изучив все обстоятельства дела, становятся соучастниками преступлений, связанных с давлением на бизнес., пишет "Апостроф".





Результаты исследования состояния бизнеса в Украине показывают, что предприниматели возмущены тем, что им мешают непрогнозируемость действий государства относительно бизнеса, усиление давления силовиков и контрольных органов, отсутствие доступа к финансовому ресурсу. Среди приоритетных реформ бизнес выделяет борьбу с коррупцией, налоговую и судебную реформы, улучшение доступа к финансам. Бизнес также поддерживает безотлагательное внедрение антикоррупционной налоговой реформы.

Согласно данным Офиса Генпрокурора, 77% уголовных дел против бизнеса возбуждаются правоохранителями без дальнейшей передачи в суд с обвинительным актом, и этот показатель достиг исторического максимума.

СМИ пишет, что в вопросах давления на бизнес стал заметен судья Печерского районного суда города Киева – Олег Белоцерковец, который, вероятно, не проверяя обстоятельства дела, своим решением создает необоснованное давление на бизнес, уже не впервые.





В СМИ его имя звучало еще в 2016 году, когда он снял арест с компании Донбассэнерго Славянской ТЭС и закрыл уголовное дело о финансировании терроризма. Далее – нынешний кейс Майницкого месторождения. А сейчас появился новый прецедент – по делу №757/51382/23-К.

Журналисты пишут, что прокурор Игорь Левошко в тандеме со следователем Алексеем Вознюком, который внесен в "Миротворец" как соучастник преступлений по фабрикации дел в отношении заведомо невиновных лиц, преступлений против Украины и ее граждан, имеет в своем активе превышение служебных полномочий и осознанные действия, направленные на разрушение правоохранительной системы Украины путём ее дискредитации и подрыва доверия к ней.





Этот тандем, задействовав судью Белоцерковца, требует документы еще до создания компаний – некоторые компании основаны в 2020 или 2019 году, а у них требуют документы с 2013, а строительные компании умышленно называют "банковскими учреждениями".





Координированные группировкой рейдерские атаки подрывают обороноспособность государства, поскольку ВСУ финансируется с налогов предприятий, и соответственно это вопрос национальной безопасности. Незаконное давление на владельцев предприятий приводит ко второй волне эмиграции промышленного бизнеса за границу, что является потерей рабочих мест навсегда. Таким образом, наблюдаем ситуацию, когда отдельные должностные лица Национальной полиции вместе судьей уничтожают бизнес во время войны.



