"Судди-ученые" стоили бюджету почти полмиллиарда: в диссертациях массово находят плагиат

В Украине разворачивается новая громкая дискуссия вокруг судейских зарплат, академической добродетели и бюджетных расходов, передают "Комментарии". Формально надбавки за научные степени должны поощрять высокий профессиональный уровень, но на практике все чаще возникает другой вопрос – действительно ли государство платит за реальную науку, а не за статус, полученный сомнительным путем. Особенно остро эта тема звучит на фоне того, что базовые оклады судей и так остаются одними из самых высоких в государственном секторе.

На доплаты судьям за научные степени израсходовали сотни миллионов гривен, а во многих диссертациях выявили нарушения

Об этом говорится в материале NGL Media. Журналисты выяснили, что 916 украинских судей имеют ученую степень кандидата, доктора философии или доктора юридических наук. Это почти 20% общего количества судей в стране. В такие степени они ежемесячно получают доплаты к зарплате – 15% или 20% в зависимости от уровня научного звания.

Само по себе наличие ученой степени не выглядело бы проблемой, если бы не два важных фактора. Первый – это суммы, которые на это тратит государство. Второй – это качество самих диссертаций, в которых независимые эксперты все чаще находят нарушение академической добродетели, в первую очередь плагиат.

Журналисты обратились в Государственную судебную администрацию, а также в ее территориальные управления, хозяйственные, административные, апелляционные суды, Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. В итоге они получили 108 ответов , хотя часть учреждений либо не предоставила информацию вовремя, либо отказалась отвечать. Уже сам масштаб этой выборки дал возможность составить достаточно полную картину того, сколько в украинской судебной системе "судей-ученых" и сколько бюджета стоит их научный статус.

Почти полмиллиарда за четыре года

Цифры оказались показательными. Только за прошлый год надбавки за научные степени судей обошлись бюджету по меньшей мере в 123 млн грн , а за последние четыре года общая сумма составила почти 490 млн грн . Это уже не локальная особенность системы оплаты труда, а большая бюджетная статья, неизбежно вызывающая вопрос об эффективности таких расходов.

Особо заметна концентрация судей с научными степенями в Верховном Суде. Там учеными оказались 96 из 146 судей , то есть более 65% состава . Только на доплаты к их зарплатам ежегодно тратится около 30 млн грн . На фоне всеобщего дефицита бюджета и постоянных дискуссий о приоритетах государственных расходов такая статистика выглядит особенно чувствительной.

Еще более резонансна ситуация с Окружным административным судом города Киева, который был ликвидирован еще в декабре 2022 года. Однако, как установили журналисты, его судьи продолжают получать надбавки за научные степени. Только в прошлом году на такие доплаты там ушло более 2,3 млн. грн . Речь идет о 18 судьях , которые не осуществляют правосудие, но формально остаются на должностях до тех пор, пока не пройдут квалификационную оценку.

Проблема не только в деньгах

Острая часть этой истории касается не самих доплат, а качества диссертаций, за которые государство фактически вознаграждает судей ежемесячными надбавками. В общественной организации Дисергейт, которая вместе с Общественным советом добродетели анализирует диссертации судей в рамках конкурсов и квалификационного оценивания, утверждают, что ситуация системная.

Руководитель "Дисергейта" Светлана Благотелева-Волк заявила, что из проверенных ею в 2025 году 52 диссертаций в 36 работах выявили плагиат. Это, по ее словам, грубое нарушение академической добродетели. Проблема, однако, не ограничивается только прямыми текстовыми заимствованиями. Эксперт обращает внимание и на общее качество этих научных работ, которые часто являются компиляциями отрывков из чужих текстов без действительно новой научной ценности.

Именно в этом и состоит главный общественный диссонанс. Судья – это человек, который ежедневно принимает решение и должен являться образцом соблюдения правил, процедур и правовых стандартов. Но когда в его диссертации выявляют массовые заимствования без ссылок, возникает вопрос не только к самой научной степени, но и к доверию к такому лицу в целом.

Один из примеров, который приводится в расследовании, касается бывшего работника Госпродпотребслужбы, подавшегося на конкурс в Черниговский апелляционный суд. Общественный совет добродетели обнаружил, что его диссертация на 22% совпадает с другой научной работой. Это уже не просто стилистическое сходство, а весомый сигнал о возможном неоригинальном происхождении текста.

Единичные случаи ответственности

На этом фоне показательно, что случаев реальной ответственности за подобные нарушения пока мало. Пока известно лишь об одном случае , когда судья после проверки диссертации самостоятельно отказался от ученой степени. Речь идет о судье Нетишинского городского суда Хмельницкой области Богдане Базарнике, в диссертации которого выявили многочисленные заимствования без надлежащих ссылок.

Так же лишь в одном случае судья вернул прибавку, получаемую за сомнительную научную степень. Судья Великоберезнянского районного суда Закарпатской области Петр Тарасевич, как отмечается в материале, вернул 642 тыс. грн на счет ГСА в Закарпатской области после того, как выяснилось, что степень была получена в МАУП, которая не имела права его выдавать.

На фоне почти 490 млн. грн. бюджетных расходов за четыре года эти два случая выглядят скорее исключениями, чем признаком системной очистки.

Почему эту систему предлагают изменить

Светлана Благодетева-Волк считает, что количество сомнительных диссертаций и случаев плагиата уменьшится только тогда, когда государственным служащим перестанут платить надбавки за научные степени. По ее мнению, эта практика является рудиментом постсоветской системы, где степень частенько выполняла не научную, а статусную и материальную функцию.

Поэтому в Верховной Раде и Министерстве образования уже не первый год обсуждается идея оставить такие доплаты только для тех, кто профессионально занимается наукой или работает в научно-педагогической сфере. Госслужащие, которые не создают научный продукт как основную часть своей работы, могли бы потерять это право.

Эта дискуссия выходит далеко за пределы чисто зарплатного вопроса. Она затрагивает сразу несколько важных тем – как тратятся бюджетные средства, действительно ли государство мотивирует качественную науку, и не превратилась ли научная степень в части государственного сектора в дорогой формальный бонус , за который общество платит сотни миллионов гривен.

