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Суд смягчил решение об аресте имущества окружения скандальной главы МСЭК Крупы

Арест был наложен в рамках уголовного дела по статьям Уголовного кодекса Украины.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила решение ВАКС по аресту имущества Татьяны Крупы, главврача Хмельницкой областной МСЭК, и третьих лиц, связанных с этим делом. Это решение было принято 23 января, сообщают Українські Новини.

Суд смягчил решение об аресте имущества окружения скандальной главы МСЭК Крупы

Татьяна Крупа. Фото: 24 Канал

Суд рассмотрел апелляции защиты и представителей третьих лиц по аресту их имущества, наложенного постановлением следственного судьи ВАКС 11 октября 2024 года. В результате рассмотрения суд частично удовлетворил апелляции представителей третьих лиц, отменив арест на принадлежащую им квартиру и земельный участок. Все остальные части определения оставлены по-прежнему.

Арест был наложен в рамках уголовного дела по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество, отмывание денег и незаконное обогащение.

В арестованное имущество входят квартиры, жилые дома, садовые участки, транспортные средства, нежилые помещения, средства и корпоративные права.

Как ранее сообщалось, во время обысков у Татьяны Крупы и ее сына было обнаружено около 5 миллионов долларов, а также 12 автомобилей премиум-класса, три из которых были приобретены во время войны. Кроме того, семья Крупы вывезла в Польшу около 2 миллионов долларов.

"Комментарии" уже писали, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросам правоохранительных органов приобщилось к выявлению и розыску активов работников некоторых организаций. Речь идет об имуществе работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), привлеченных к коррупционным схемам.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1061315-sud-chastkovo-skasuvav-aresht-majna-otochennya-golovy-msek-krupy
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