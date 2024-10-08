Суд обязал Википедию опровергнуть недостоверные сведения об экс-чиновнике

Как стало известно из материалов Единого государственного реестра судебных решений, Википедию обязали опровергнуть недостоверные сведения о бывшем чиновнике Владиславе Якубовском.

Суд обязал Википедию опровергнуть недостоверную информацию. Фото из открытых источников

Шевченковский районный суд Киева вынес решение по иску Владислава Якубовского, обратившегося за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации. Якубовский, член Национального олимпийского комитета Украины и первый вице-президент Федерации велоспорта Украины, подал иск из-за публикации в интернете ложной информации, которая, по его мнению, нарушает его личные неимущественные права.



Среди ответчиков были несколько человек и организаций, в том числе и ирландская компания Wikimedia Foundation, Inc., владеющая ресурсами Википедии, где размещена страница, посвященная истцу, наполненная той же информацией, которую суд обязал опровергнуть. Следует отметить, что администрация энциклопедии предостерегает посетителей о том, что информация в статье о Якубовском содержит признаки коммерческого вмешательства и нарушает принцип нейтральности.





Скриншот с нарушениями нейтральности статьи в Википедии

В иске адвокат Якубовского утверждала, что в сети интернет были опубликованы материалы с недостоверными утверждениями о якобы участии Якубовского в сомнительных финансовых операциях, уклонении от уплаты налогов и других незаконных действиях. Она подчеркнула, что эта информация представляется как факты, а не как оценочные суждения, что наносит ущерб деловой репутации Якубовского.



Ответчики заявили о том, что истец предоставил ненадлежащие доказательства, в том числе только скриншоты публикаций, а не программный код веб-страниц, относительно содержания которых возникли претензии. Они также отметили, что опубликованная информация общедоступна, поскольку размещена в интернете, и что истец не доказал, что эти сведения касаются именно его.

Суд отверг доводы ответчиков и частично удовлетворил иск Якубовского, обязав ответчиков удалить оспариваемую информацию и опубликовать опровержение. Согласно тексту судебного решения, опубликованного в Едином государственном реестре, распространенная информация представляется как факты, а не как оценочные суждения, что может нанести вред чести, достоинству и деловой репутации личности. Поскольку ответчики не предоставили доказательств правдивости опубликованных сведений, эта информация подлежит опровержению.