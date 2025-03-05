Студию "Квартал 95" признали "сексистами года": какая сцена привела к антипремии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Сцена из скандального выступления. Фото: скриншот из видео Студии "Квартал 95"
Медиасообщество "Гендер в деталях" определило юмористов из студии "Квартал 95" "сексистами года" из-за унизительных шуток о ровенских военных. Причиной завоевания этой антипремии стало публичное унижение военнослужащих Ровенского ТЦК, где в одном из выступлений студия "Квартал 95" высмеяла пострадавших от притязаний.
В марте прошлого года в сети распространили видео из кабинета начальника Ровенского ТЦК, где он целовался с коллегами на работе. Студия "Квартал 95" создали развлекательный номер из этого события, который возмутил многих украинцев, в частности, из-за возможного высмеивания украинских военных, ведь юмористы "квартала" были одеты в форму.
Теперь медиасообщество "Гендер в деталях" объявило о присуждении студии "Квартал 95" антипремии "Сексист года – 2024"
Антипремию "Сексист года – 2024" получила Студия "Квартал 95"
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ровно проверяют начальника ТЦК после видео с поцелуями с разными женщинами.
Также "Комментарии" писали, что студия "Квартал 95" показала карту Украины без Крымского полуострова.
Новости