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Студию "Квартал 95" признали "сексистами года": какая сцена привела к антипремии

Антипремию "Сексист года – 2024" получила Студия "Квартал 95".

сегодня, 14:55
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Slava Kot

Студию "Квартал 95" признали "сексистами года": какая сцена привела к антипремии

Сцена из скандального выступления. Фото: скриншот из видео Студии "Квартал 95"

Медиасообщество "Гендер в деталях" определило юмористов из студии "Квартал 95" "сексистами года" из-за унизительных шуток о ровенских военных. Причиной завоевания этой антипремии стало публичное унижение военнослужащих Ровенского ТЦК, где в одном из выступлений студия "Квартал 95" высмеяла пострадавших от притязаний.

В марте прошлого года в сети распространили видео из кабинета начальника Ровенского ТЦК, где он целовался с коллегами на работе. Студия "Квартал 95" создали развлекательный номер из этого события, который возмутил многих украинцев, в частности, из-за возможного высмеивания украинских военных, ведь юмористы "квартала" были одеты в форму.

"Сексистско-унизительный юмор, к сожалению, все еще находит свою аудиторию. В частности, среди зрителей шоу студии "Квартал 95". В одном из выступлений они унизили военных и высмеяли пострадавших от притязаний", — говорится в сообщении "Гендер в деталях".

Теперь медиасообщество "Гендер в деталях" объявило о присуждении студии "Квартал 95" антипремии "Сексист года – 2024"

"Просим победителей связаться с нами для получения награды – соромомета, который, по мнению наших подписниц и подписчиков, в этом году должен быть именно у них", — сообщили организаторы антипремии.

Студию ”Квартал 95” признали ”сексистами года”: какая сцена привела к антипремии - фото 2

Антипремию "Сексист года – 2024" получила Студия "Квартал 95"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ровно проверяют начальника ТЦК после видео с поцелуями с разными женщинами.

Также "Комментарии" писали, что студия "Квартал 95" показала карту Украины без Крымского полуострова.



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