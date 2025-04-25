СМИ: В Национальной ассоциации адвокатов заявили о вероятной заказной кампании со стороны НАБУ и САП

Публикации "Зеркала недели" об "адвокатах-хакерах", вероятно, содержат ложную информацию, подрывающую авторитет института адвокатуры. В Национальной ассоциации адвокатов Украины, как пишет издание "Українські новини", заявили о давлении и вероятной заказной кампании в медиа со стороны НАБУ и САП.

НАБУ. Фото из открытых источников

Эти публикации, вероятно, содержат неправдивую информацию о роли НААУ в вопросе защиты адвокатов. Распространение таких материалов, как пишет издание, вредит репутации и подрывает авторитет адвокатуры в глазах общества.

"Кроме того, сам факт размещения статьи и ее системное продвижение по отдельным новостям содержит признаки противоправного давления на конституционный институт", — издание цитирует заявление Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ.

Такие действия, по данным СМИ, предположительно являются заказной медийной атакой Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Комитет НААУ осуждает такие методы давления, поэтому обращается к СМИ и другим ресурсам с требованием немедленно прекратить распространение ложной информации. Обращается в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро Украины, издание "Зеркало недели" с запросом о предоставлении публичной информации о существовании договорных отношений", — говорится в сообщении издания.

Также, как пишет СМИ, Комитет НААУ, возможно, обратится с заявлением в правоохранительные органы относительно этой ситуации.

"Председатель Комитета защиты прав адвокатов НААУ Евгений Солодко предположил, что медийный хейт по адвокатуре вероятно призван отвлечь внимание от противоправных действий НАБУ", — пишет СМИ.

Издание напомнило, что Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство из-за вероятно незаконного проникновения в помещение адвокатов, прослушивания и возможного превышения служебных полномочий сотрудниками НАБУ и САП.

Также, по данным СМИ, сообщалось о задержании на блокпосту детективами НАБУ с вооруженным спецназом двух малолетних детей адвоката Борзых – 8-летней и 5-летней дочерей, следовавших с отцом в школу и садик. Детективы запретили вызвать адвоката. В течение почти двух часов дети оставались заблокированными в машине без связи с мамой. Все происходило в присутствии полиции, подтвердившей факт содержания детей.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ТОП-10 антидостижениях НАБУ к 10 годовщине со дня его создания.



