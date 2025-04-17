СМИ: ТОП-10 антидостижений НАБУ к 10-летию со дня его создания

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Кречмаровская Наталия
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано 10 лет назад, однако результаты работы органа сомнительны. На деятельность НАБУ было потрачено значительно больше средств, чем бюро взыскало с коррупционеров.
НАБУ. Фото из открытых источников
Бюро так боролось с коррупцией, что, вероятно, не заметило, как стало ее частью – такое предположение выразило издание "Українські новини". Национальное антикоррупционное бюро, как пишет СМИ, не доверяют 62,3% украинцев.
Издание привело главные антидостижения Бюро за время его существования:
Большие расходы на деятельность НАБУ. Расходы в 2,2 раза больше полученной выгоды: в 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров 823 млн грн.
Коррупционные скандалы. Первый руководитель Бюро Артем Сытник, как пишет издание, — официальный коррупционер, из-за которого США обвинили Украину во вмешательстве в их выборы. Кроме того, действующий руководитель НАБУ Семен Кривонос, по данным СМИ, имеет официальную судимость, а его жену поймали на обслуживании криминального авторитета.
Отсутствие аудита. Вопреки требованиям закона, за 10 лет не было проведено ни одного аудита НАБУ, а именно Бюро ни разу не отчиталось перед украинцами в Верховной Раде.
Скандалы с детективами бюро. СМИ напомнило о побеге в Румынию детектива НАБУ, который имел связи с Россией и разоблачение представителя НАБУ на изготовлении и сбыте наркотиков; слив расследований по злоупотреблениям на закупки дронов для ВСУ; помощь родственникам преступников уйти от ответственности; вынесение НАБУ на доску позора антикоррупционными организациями.
Отмечается, что десятая годовщина НАБУ проходит тихо и незаметно, в отличие от времени, когда Бюро стартовало.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Киеве.
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