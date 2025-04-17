СМИ: ТОП-10 антидостижений НАБУ к 10-летию со дня его создания

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано 10 лет назад, однако результаты работы органа сомнительны. На деятельность НАБУ было потрачено значительно больше средств, чем бюро взыскало с коррупционеров.

НАБУ. Фото из открытых источников

Бюро так боролось с коррупцией, что, вероятно, не заметило, как стало ее частью – такое предположение выразило издание "Українські новини". Национальное антикоррупционное бюро, как пишет СМИ, не доверяют 62,3% украинцев.

"Приблизительно так выглядят 10 лет антикоррупционной реформы: НАБУ прошло путь от надежды украинцев на очищение от коррупции в райотдел с мухами и торговли наркотиками. Юридическое сообщество неоднократно высказывалось по этому поводу: Бюро нужно разогнать, потому что с этим Бюро результатов уже не будет. НАБУ так боролось с коррупцией, что не заметило, как стало ее частью”, – цитирует издание оценку политического эксперта, юриста Михаила Шнайдера.

Издание привело главные антидостижения Бюро за время его существования:

Большие расходы на деятельность НАБУ. Расходы в 2,2 раза больше полученной выгоды: в 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров 823 млн грн.

Коррупционные скандалы. Первый руководитель Бюро Артем Сытник, как пишет издание, — официальный коррупционер, из-за которого США обвинили Украину во вмешательстве в их выборы. Кроме того, действующий руководитель НАБУ Семен Кривонос, по данным СМИ, имеет официальную судимость, а его жену поймали на обслуживании криминального авторитета.

Отсутствие аудита. Вопреки требованиям закона, за 10 лет не было проведено ни одного аудита НАБУ, а именно Бюро ни разу не отчиталось перед украинцами в Верховной Раде.

Скандалы с детективами бюро. СМИ напомнило о побеге в Румынию детектива НАБУ, который имел связи с Россией и разоблачение представителя НАБУ на изготовлении и сбыте наркотиков; слив расследований по злоупотреблениям на закупки дронов для ВСУ; помощь родственникам преступников уйти от ответственности; вынесение НАБУ на доску позора антикоррупционными организациями.

Отмечается, что десятая годовщина НАБУ проходит тихо и незаметно, в отличие от времени, когда Бюро стартовало.

"Созданная в 2015 году под аплодисменты общественных активистов структура, на которую возлагалось столько надежд, без лишней шумихи сходит на нет. Те, кто шли убивать дракона, сами стали драконом. Скандалов становится все больше, а успехи незаметны уже даже в микроскоп", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Киеве.



