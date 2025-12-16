СМИ: Судебные материалы могут подвергнуть сомнению соответствие образования главы НБУ требованиям закона

История с образованием главы Национального банка Украины Андрея Пышного может иметь правовые последствия и может подвергнуть сомнению соответствие действующего руководителя НБУ требованиям законодательства.

Андрей Пышный. Фото из открытых источников

Это следует из материалов судебных решений и уголовных производств прошлых лет, опубликованных в расследовании издания "Униан".

Так, согласно официальной биографии, как пишет издание, Андрей Пышный в 2005 году окончил "Украинскую академию банковского дела" НБУ по специальности "банковское дело". В то же время, по данным журналистов, в судебных материалах и документах досудебного следствия говорится, что основанием для зачисления его сразу на четвертый курс учебного заведения стали справки об обучении в Сумском филиале частного "Университета современных знаний", существование и полномочия которого не подтверждаются государственными реестрами образовательных учреждений.

"В 2004 году Андрей Пышный через ректора Сумского филиала "Университета современных знаний" Владимира Василенко получил справку, подтверждающую его обучение в этом вузе. Относительно Владимира Василенко и еще восьми человек (в том числе сам Андрей Пышный), которые получили дипломы на основании выданных им справок, в октябре 06780096 за совершение преступления предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч.2 и ст. 366 (служебный подлог) ч.2 Уголовного кодекса Украины. Однако, 21 мая 2007 года решением Заречного районного суда города Сумы по уголовному делу № 1-252/07 был предъявлен обвинительный приговор только Владимиру Василенко, а в отношении Андрея Пышного и других лиц 25 апреля 2007 года следователем Василием Матишенцем было вынесено постановление об отказе в привлечении их к уголовной ответственности", — говорится в расследовании издания.

В то же время, как пишет СМИ, в 2012-2013 годах правоохранительные органы снова возвращались к этой теме. В частности, в рамках уголовного производства по признакам использования заведомо подложных документов суд предоставлял разрешение на доступ к личному делу Андрея Пышного, которое хранилось в материалах предварительного уголовного производства и изъято как вещественное доказательство, отмечает издание.

Тогда в производстве следствия находились материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр уголовных производств №12012110060000459 от 1 декабря 2012 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подложного документа), поступивших в адрес Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области из прокуратуры Печерского района г. Киева по факту предоставления Андреем Пышным поддельных документов, пишет издание.

“По версии следователя, досудебным следствием было установлено, что Андрей Пышный, мог заведомо знать о подделке документов в его пользу директором Сумского филиала “Университета современных знаний” Владимиром Василенко, и мог незаконно использовать их, предоставив в 2004 году в Украинскую академию банковского дела НБУ для 4 курса. Они и стали основанием для зачисления его на 4-й курс заочного отделения указанного вуза и предоставили ему право ликвидировать академическую разницу без прохождения предыдущего срока обучения”, — объясняют журналисты.

Издание напомнило, что Закон Украины "О Национальном банке Украины" требует, чтобы глава НБУ имел профильное высшее образование или научную степень в области экономики или финансов. В случае установления факта предоставления недостоверных или неполных сведений во время назначения, как пишет СМИ, это может служить основанием для прекращения полномочий руководителя регулятора и создает риски обжалования легитимности принятых им решений, отмечают авторы расследования.



