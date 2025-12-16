СМИ: Судебные материалы могут подвергнуть сомнению соответствие образования главы НБУ требованиям закона

Рубрики
Кречмаровская Наталия
История с образованием главы Национального банка Украины Андрея Пышного может иметь правовые последствия и может подвергнуть сомнению соответствие действующего руководителя НБУ требованиям законодательства.
Андрей Пышный. Фото из открытых источников
Это следует из материалов судебных решений и уголовных производств прошлых лет, опубликованных в расследовании издания "Униан".
Так, согласно официальной биографии, как пишет издание, Андрей Пышный в 2005 году окончил "Украинскую академию банковского дела" НБУ по специальности "банковское дело". В то же время, по данным журналистов, в судебных материалах и документах досудебного следствия говорится, что основанием для зачисления его сразу на четвертый курс учебного заведения стали справки об обучении в Сумском филиале частного "Университета современных знаний", существование и полномочия которого не подтверждаются государственными реестрами образовательных учреждений.
В то же время, как пишет СМИ, в 2012-2013 годах правоохранительные органы снова возвращались к этой теме. В частности, в рамках уголовного производства по признакам использования заведомо подложных документов суд предоставлял разрешение на доступ к личному делу Андрея Пышного, которое хранилось в материалах предварительного уголовного производства и изъято как вещественное доказательство, отмечает издание.
Тогда в производстве следствия находились материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр уголовных производств №12012110060000459 от 1 декабря 2012 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подложного документа), поступивших в адрес Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области из прокуратуры Печерского района г. Киева по факту предоставления Андреем Пышным поддельных документов, пишет издание.
Издание напомнило, что Закон Украины "О Национальном банке Украины" требует, чтобы глава НБУ имел профильное высшее образование или научную степень в области экономики или финансов. В случае установления факта предоставления недостоверных или неполных сведений во время назначения, как пишет СМИ, это может служить основанием для прекращения полномочий руководителя регулятора и создает риски обжалования легитимности принятых им решений, отмечают авторы расследования.