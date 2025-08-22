Украинские антикоррупционные активисты, вероятно, пытаясь отбелить НАБУ, говорят в унисон со спецслужбами и пропагандистами РФ.

НАБУ. Фото из открытых источников

Вся антикоррупционная вертикаль по этому делу "Українські новини" сознательно играет на руку России. Отмечается, что российская ФСБ уже начала операцию по спасению пророссийского нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Издание напомнило, что его обвиняют в сотрудничестве с ФСБ и влиянии на НАБУ. Российские спецслужбы, как пишет СМИ, к операции привлекли пророссийских блогеров и антикоррупционных активистов. В частности, нардепа, которого тоже обвиняют в госизмене, Александра Дубинского и Анатолия Шария, которого суд уже приговорил к 15 годам тюрьмы.

"Украинские антикоррупционные активисты по этому делу по сути говорят в унисон с российскими спецслужбами и их карманными пропагандистами. Нормально ли им быть в такой компании? Вопросов очень много, и все они тянут на приговор не только Христенко и Магамедрасулову, но и всей антикоррупционной вертикали, сознательно играющей на руку РФ”, — сообщает издание.

21 июля, как пишет СМИ, СБУ объявила подозрение Христенко. Во время обыска, проведенного по месту регистрации Христенко, выявили анкеты детективов НАБУ. К тому же, следствие обнародовало аудиозаписи его разговоров, где он рассказывает о своем влиянии на Бюро. На днях появилась информация о задержании нардепа в ОАЭ.

"Его жена Марина сообщила, что местные правоохранители изучают возможность экстрадиции в Украину. Об этом она заявила в интервью блогеру экс-депутату Игорю Мосийчуку, на которого тоже наложены санкции", — говорится в сообщении.

Однако, самое интересное в интервью, как отмечает издание, что супруга Христенко фактически полностью подтвердила версию СБУ: ее муж, официально подозреваемый в работе на спецслужбы РФ, активно сотрудничал с НАБУ и был "знаком" со многими детективами Бюро.

"Среди таких контактов следствие называет Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей детективов НАБУ. Его семью также упоминают в контексте российских связей: он помогал своему отцу-предпринимателю продавать коноплю в РФ. По данным следствия, у его отца есть российский паспорт, мать — поддерживает войну и получает пенсию в так называемой "ДНР", — пишет издание.

СМИ отмечает, что "линия защиты антикорактивистов" рассыпается на глазах.

"Сначала СБУ объявила Христенко подозрение. А на днях соратника Медведчука задержали местные правоохранители в Дубае. И это очень показательно. Ведь Дубаи, скажем откровенно, фактически являются российским хабом. И если даже в ОАЭ сочли достаточными украинские доказательства для задержания Христенко, то любые сомнения так называемых активистов не достойны даже серьезного внимания”, — отмечается в сообщении.

СМИ напомнили, что 21 июля работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Также во время расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал о конфликте интересов экс-детектива НАБУ Ликунова.



