СМИ: Игорь Хмурый анонсировал спецпроект о срыве закупки бронежилетов для ВСУ

Скандалы с оборонными закупками в Украине возникают все чаще – и проблема не только в растрате средств. Главное, что бойцы на фронте не получают снаряжение, от которого зависит жизнь.

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В течение 2024 года команда эксперта и журналиста "Стоп Коррупции" Игоря Хмурого работала над расследованием срыва закупки бронежилетов для ВСУ. Речь идет о прямых соглашениях Государственного оператора тыла (ГОТ) с украинскими производителями бронежилетов, пишет издание "Факты".

Отмечается, что армия недополучила половину запланированных комплектов, несмотря на увеличение бюджета до 7 млрд. грн.

"Обеспечение армии средствами индивидуальной защиты всегда было проблемным. К началу АТО в 2014 году в армии было всего 1 213 бронежилетов. Впоследствии количество выросло до 14 000, но этого было недостаточно. После полномасштабного вторжения в 2022 году ситуация стала критической. Отечественные производители в то время производили лишь 3-5 тысяч бронежилетов в месяц, что было недостаточным для обеспечения армии”, — пишет издание.

В первые месяцы войны волонтеры скупали бронежилеты за границей, а вот государственные закупки тогда, как отмечает издание, сопровождались ошибками и коррупционными скандалами. Возникли и проблемы, связанные с устаревшими стандартами.

“Металлические бронеплиты без размерной сетки остаются в обращении до сих пор. Только весной 2023 года МОУ адаптировало требования к закупкам под реалии войны с РФ”, — говорится в сообщении.

Во время войны, несмотря на ракетные обстрелы, логистический кризис и эвакуацию предприятий, украинские производители смогли адаптироваться и начали производство керамических плит. В 2024 году, как пишет издание, 5 из 6 образцов бронежилетов ВСУ были отечественного производства. Однако Минобороны реформировало ГП "Агентство в сфере оборонных закупок" и превратило его в "Государственный оператор тыла", который должен был централизовать закупки.

"В результате армия недополучила половину из запланированных бронежилетов, а заказчик восстановил попытки импорта", — пишет издание.

Команда "СтопКора", как отмечает издание, анонсировала обнародование расследования на Youtube-канале.

Напомним, что в феврале 2025 года, как писал портал "Комментарии", возник громкий скандал вокруг АОЗ.



