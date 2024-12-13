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СМИ: Блогер Лаченков попал в скандал из-за объяснения, почему не хочет служить: "Не пушечное мясо"

Почему Лаченков не хочет пополнить ряды украинской армии: блогер дал скандальный ответ

сегодня, 13:45
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Вопрос мобилизации приобретает все большую остроту в украинском обществе. "Почему не на фронте" — все чаще спрашивают у мужчин. Однако желают защищать Украину не все – немало таких и среди публичных людей.

СМИ: Блогер Лаченков попал в скандал из-за объяснения, почему не хочет служить: "Не пушечное мясо"

Игорь Лаченков. Фото из открытых источников

Блогер Игорь Лаченков (Лачен) пренебрежительно высказывался о мобилизованных в ВСУ и цинично объяснил, почему не хочет лично защищать страну. Издание "Українські новини" сообщает, что Лаченков в одном из интервью заявил, что не идет в армию, потому что не считает себя "пушечным мясом". Соответствующее видео распространяется в сети интернет. По информации издания, это фрагмент интервью Лаченкова, которое он дал ранее на YouTube-канале Mila Eremeeva.

“В разговоре Лачен заявил, что вопрос о том, почему он не на фронте может задавать "только русня". "Не пушечное же мясо! Только русня такие вопросы задает", — приводит слова Лаченкова издание.

Украинцев возмутило пренебрежительное высказывание Лаченкова. Он неоднократно давал разные оценки ситуации на фронте и в армии.

Добавляет возмущение и то, что в этом году летом Лаченкову исполнилось 25 лет и он подлежит мобилизации.

"Сам Игорь Лаченков пока не прокомментировал скандальное видео и не объяснил, по каким основаниям смог избежать мобилизации", — сообщает издание.

Напомним, что в Украине усиливается мобилизация – не исчезает с информационного поля информация о необходимости снижения возраста призывников. Однако в Верховной Раде объяснили, что по данным Генштаба ВСУ, необходимости в радикальных мерах нет.

При этом, как сообщал портал "Комментарии", нардепы признают, что с нынешними правилами мобилизации "нацию стирают в ноль".




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1052807-ne-garmatne-m-yaso-vidomyj-bloger-lachen-skandalno-poyasnyv-chomu-ne-jde-sluzhyty
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