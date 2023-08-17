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Саркози рассказал, как нужно завершить войну в Украине

Бывший президент Франции призвал провести референдум в Крыму и отдать его России. Подобный шаг французский политик предлагает осуществить и на оккупированных территориях.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что оккупированные Россией украинские земли являются "спорными территориями" и лучшим выходом будет проведение референдума на этих территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Figaro.

Саркози рассказал, как нужно завершить войну в Украине

Бывший президент Франции Николя Саркози. Фото из открытых источников

Николя Саркози, который был президентом Франции с 2007 по 2012 годы, заявил, что война в Украине не сможет закончиться военным путем, а единственным выходом является "дипломатия, дискуссия и поиск приемлемого решения".


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Экспрезидент Франции признает, что аннексия Крыма Российской Федерацией в 2014 году была нарушением международного права. Однако, по словам Саркози, нужно провести референдум в Крыму, который подтвердит, что аннексированный полуостров это часть России.

"Организован под строгим контролем международного сообщества для подтверждения текущего положения дел, то есть присоединения Крыма к России", — говорит Саркози.

Французский политик предлагает подобную идею применить и к оккупированным в Украине территориям, которые Саркози называет "спорными". Бывший президент утверждает, что прекращение войны возможно только через референдум на оккупированных территориях под надзором международного сообщества. По словам Саркози, он способен "решить эти территориальные вопросы окончательно и прозрачно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Франции Николя Саркози осужден за коррупцию.

"Комментарии" писали, что во Франции критически отреагировали на российские ночные атаки по украинским городам и заявили, что это цинизм со стороны Российской Федерации, которая продолжает свою агрессию против гражданского населения в Украине.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/politique/nicolas-sarkozy-nous-avons-besoin-des-russes-et-ils-ont-besoin-de-nous-20230816
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