Скандальное поведение российского бизнесмена в самолете: стюардессам пришлось его связать

Неожиданный инцидент произошел во время полета самолета "Аэрофлота" из Москвы в Астану. Одного из пассажиров бизнес-класса, который, выпив виски, начал ссориться с экипажем самолета, связали стюардессы, а после приземления в столице Казахстана вмешались службы безопасности.



Пьяного россиянина связали в самолете. Фото из открытых источников

24 августа генеральный директор компании "Нукмед" Дмитрий Соловьев оказался в центре инцидента на рейсе в Астану. Это произошло, когда он не смог контролировать свое поведение после нескольких стаканов виски. Несмотря на попытки бортпроводников успокоить его, ситуация обострилась. Один из членов экипажа решил отобрать у него алкоголь, твердо сказав: "Вам достаточно!". Но этого было недостаточно, чтобы инцидент закончился.

Как сообщает пресс-служба "Аэрофлота", мужчина начал нецензурно ругаться, угрожать экипажу, применять к ним физическую силу и наносить ущерб салону самолета. Российский бизнесмен не оставил ни малейшего шанса на мирное разрешение ситуации, поэтому стюардессы вынуждены были связать его. Они обездвижили мужчину с помощью подручных средств, а именно шнурами, веревками и ремнями.

После приземления в Астане правоохранители поднялись на борт самолета и сразу увезли мужчину из пункта выдачи багажа. Авиакомпания пыталась привлечь к ответственности Соловьева за мелкое хулиганство, однако суд отклонил жалобу.

"В судебном заседании С. вину признал и объяснил, что выражал свое возмущение персонала авиакомпании. Также суд прекратил производство по делу, поскольку правонарушение произошло на территории РФ, на борту самолета, принадлежащего авиакомпании России", — говорится в сообщении суда.

Пока неизвестно, будет ли мужчина привлечен к ответственности в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российского бизнесмена избили в самолете. Он оказался известным криминальным авторитетом.



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